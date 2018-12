Schizm 3 - Nemezis: Adventure-Reihe wird nach 14 Jahren fortgesetzt

PC

2001 erschien vom polnischen Entwicklerstudio Detalion Games das Adventure Schizm - Mysterious Journey, das von zwei Menschen erzählt, die auf einem unbewohnten Planeten stranden und dort in parallelen Erzählsträngen ihre Rückkehr zur Erde ermöglichen müssen. 2004 führte der Nachfolger Schizm 2 - Trügerische Wahrheiten das an die Spielmechaniken von Myst angelehnte Abenteuer fort. 2018 existiert das kleine polnische Studio noch immer und die Schizm-Reihe soll durch einen neuen Teil namens Schizm 3 - Nemezis zu einer Trilogie werden.

Das neue Adventure wird wie in den Vorgängern auf dem Planeten Argilus spielen, auf dem diesmal zwei Weltraumtouristen namens Amia und Bogard gelandet sind - freiwillig, auf der Suche nach Erholung. Nur leider entpuppt sich der orbitale Urlaub als nervenaufreibendes Abenteuer, bei dem gefährliche Phänomene und eine Maschine namens 'Fist of Nemezis' eine Rolle spielen und die Existenz dieses einst idyllischen Planeten bedrohen. Das Besondere an diesem Planeten ist, dass hier zwei parallele Wirklichkeiten herrschen. Zwischen diesen Dimensionen könnt und müsst ihr während der Puzzleeinlagen und Reisen durch die Spielwelt hin- und herschalten. Ein elektronischer Guide hilft euch dabei an kniffligen Stellen weiter.

Schizm 3 - Nemezis basiert auf der Unreal Engine 4 und ist derzeit nur für PC geplant. Einen Erscheinungstermin hat Publisher PlayWay S.A. noch nicht genannt.