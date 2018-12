TGA 2018: Sandbox-Survival-Spiel Among Trees angekündigt

PC

Im Rahmen der diesjährigen Game Awards in Los Angeles ist der Survival-Titel Among Trees des Entwicklerstudios FJRD Interactive angekündigt worden. Das Sandbox-Spiel versetzt euch in eine idyllische, farbenprächtige Waldlandschaft. Ihr lebt in einer Holzhütte, die ihr um neue Räume erweitern sowie dekorieren könnt und in der ihr eure Speisen zubereitet. Darüber hinaus ist es eure Zuflucht vor gefährlichen Wildtieren und eisigen Stürmen. Nahrungssuche und Fischfang sowie das Craften von Gegenständen sichern euer Überleben.

Im unterhalb dieser News eingebundenen Trailer könnt ihr euch vom außergewöhnlichen Grafikstil überzeugen und seht die handgezeichneten Landschaften sowie einige der Tiere, die euren Lebensraum bevölkern und Lebensgrundlage beziehungsweise Gefahr für euch darstellen.

Der Titel befindet sich bereits seit eineinhalb Jahren in Entwicklung. Der Start der Early-Access-Phase auf Steam ist für 2019 geplant. Einen genaueren Termin gibt es derzeit noch nicht.