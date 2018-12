Conan Unconquered: Erstes RTS-Spiel im Conan-Universum für 2019 angekündigt

PC

Bereits seit längerem ist bekannt, dass sich neben dem zuletzt veröffentlichten Conan Exiles (in der SdK) weitere Titel bei Funcom in der Entwicklung befinden, die auf dem Franchise rund um Conan der Barbar basieren. Da bei einem dieser Projekte das Studio Petroglyph Games stark involviert ist – unter anderem Grey Goo und Star Wars - Empire at War –, lag bereits früh die Vermutung nahe, dass ein kommendes Conan-Spiel dem Genre der Echtzeitstrategie zugeordnet werden könnte.

Aus Mutmaßungen wurde inzwischen Realität: Im Rahmen des Kinda Funny Games Showcase wurde Conan Unconquered von Funcom offiziell angekündigt. Erhältlich sein soll das erste Strategiespiel, das im Conan-Universum angesiedelt ist, derzeitigen Angaben zufolge ab dem zweiten Quartal 2019 für PC (zur Steam-Produktseite).

Die Entwickler selbst verweisen bei den Merkmalen ihres kommenden Spiels auf They are Billions (in der SdK): Folglich müsst ihr die Angriffe der „wilden Horden von Hyboria“ Welle um Welle überstehen. Dass die Angriffe des Feindes intensiver werden und ihr es mit schwieriger zu besiegenden Gegnertypen zu tun bekommt (Nekromanten, fliegende Dämonen, riesige Skorpione), je länger ihr durchhaltet, versteht sich von selbst.

Wie üblich, könnt ihr eure Festung stetig ausbauen, neue Technologien erforschen und eure Armee an Kampfkraft gewinnen lassen. Zudem könnt ihr das Echtzeit-Gameplay pausieren, um euren Truppen zum Beispiel in aller Ruhe Befehle zu erteilen oder die Errichtung von Gebäuden in Auftrag zu geben. Auch das Verwalten beziehungsweise richtige Einsetzen eurer Ressourcen – Gold, Holz, Eisen und Nahrung – soll eine wichtige Rolle spielen.

Als weitere Merkmale des Echtzeitstrategiespiels werden unter anderem legendäre Helden aufgeführt – wie Conan selbst –, die mit einzigartigen Artefakten ausgerüstet werden können, oder auch Krankheiten, die sich ausgehend von den Leichen der Gefallenen auf dem Schlachtfeld ausbreiten. Hinzu kommen zufallsbasierte Maps, auf denen ihr auch „wertvolle Schätze“ finden könnt.

Wer möchte, kann Conan Unconquered vollständig als Einzelspieler erleben, bei Bedarf steht euch jedoch auch ein kooperativer Modus für zwei Spieler zur Verfügung, in dem ihr zwar eine Basis miteinander teilt, ansonsten aber frei in euren jeweiligen Entscheidungen sein sollt.

Den zeitgleich mit der Ankündigung veröffentlichten Cinematic-Trailer könnt ihr euch nachfolgend anschauen, die ersten fünf Screenshots zu Conan Unconquered findet ihr in unserer Galerie zum Spiel.