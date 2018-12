Die Preisträger der "The Game Awards 2018"

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS

Die Gewinner der diesjährigen The Game Awards stehen fest. Die meisten Auszeichnungen konnten Rockstar Games mit Red Dead Redemption 2 (zum Test+ mit Video) und Sony mit God of War (zum Test+ mit Video) für sich verbuchen. Dabei führt Red Dead Redemption 2 mit vier Awards in der Gesamtanzahl, während Sony den prestigeträchtigen Game-of-the-Year-Award erhielt. Wir haben euch die Auszeichnungen samt der zugehörigen Nominierungen aufgelistet und die Preisträger entsprechend gekennzeichnet:

Game of the Year-Award

Verliehen an das Spiel, das in allen kreativen und technischen Bereichen die absolut beste Erfahrung bietet.

Best Ongoing Game-Award

Verliehen an das Spiel mit herausragender Entwicklung fortlaufender Inhalte, welche die Spielerfahrung mit der Zeit weiterentwickeln.

Best Game Direction-Award

Verliehen an ein Spielstudio für herausragende kreative Visionen und Innovationen für Spiel und Design.

Best Narrative-Award

Verliehen für herausragendes Storytelling und narrative Entwicklung in einem Spiel.

Detroit - Become Human, Quantic Dream

God of War, SIE Santa Monica Studio

Life is Strange 2 Episode 1 (zum Test+ mit Video), Dontnod Entertainment

Spider-Man, Insomniac Games

Gewinner: Red Dead Redemption 2, Rockstar Games

Best Art Direction-Award

Verliehen für herausragende kreative und/oder technische Errungenschaften in künstlerischer Gestaltung und Animation.

Assassin's Creed Odyssey, Ubisoft Quebec

God of War, SIE Santa Monica Studio

Octopath Traveler (zum Test+ mit Video), Silicon Studio

Red Dead Redemption 2, Rockstar Games

Gewinner: Return of the Obra Dinn, Lucas Pope

Best Score/Music-Award (Sponsor: Spotify)

Verliehen für herausragende Musik inklusive Partitur, Original-Song und/oder lizenziertem Soundtrack.

Celeste, Matt Makes Games, Lena Raine

God of War, SIE Santa Monica Studio, Bear McCreary

Spider-Man, Insomniac Games, John Paesano

Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs (zum Test), Level-5, Joe Hisaishi

Octopath Traveler, Silicon Studio, Yasunori Nishiki

Gewinner: Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) – Woody Jackson

Best Audio Design-Award (Sponsor: Dolby)

Verliehen für das beste in-game Audio- und Sound-Design.

Best Performance-Award

Verliehen an eine Einzelperson für Synchronisation, Schauspiel- und/oder Motion-Capturing.

Bryan Dechart als Connor in Detroit - Become Human

Christopher Judge als Kratos in God of War

Melissanthi Mahut als Kassandra in Assassin's Creed Odyssey

Gewinner: Roger Clark als Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2

Yuri Lowenthal als Peter Parker in Spider-Man

Games for Impact-Award

Verliehen an ein zum Nachdenken anregendes Spiel mit einer profunden pro-sozialen Bedeutung oder Botschaft.

Best Independent Game-Award

Verliehen für herausragende kreative und technische Errungenschaften in einem Spiel, das außerhalb des traditionellen Publisher-Systems erstellt wurde.

Best Mobile Game-Award

Verliehen für das beste Spiel, das auf einem dedizierten mobilen Gerät gespielt werden kann.

Best VR/AR Game-Award

Verliehen für das beste Spielerlebnis, das unabhängig von der Plattform in virtueller oder erweiterter Realität gespielt werden kann.

Gewinner: Astro Bot - Rescue Mission , SIE Japan Studio

Beat Saber , Beat Games

Firewall - Zero Hour (zur Angespielt-News), First Contact Entertianment

Moss (zum Test), Polyarc Games

Tetris Effect, Enhance Games

Best Action Game-Award

Verliehen für das beste Spiel im Action-Genre, bei dem der Kampf im Vordergrund steht.

Best Action/Adventure Game-Award

Verliehen für das beste Actionadventure, das den Kampf mit dem Lösen von Rätseln kombiniert.

Assassin's Creed Odyssey, Ubisoft Quebec

Gewinner: God of War, SIE Santa Monica Studio

Spider-Man, Insomniac Games

Red Dead Redemption 2, Rockstar Games

Shadow of the Tomb Raider (zum Test+ mit Video), Eidos Montreal

Best Role-Playing Game-Award

Verliehen für das beste Spiel, das mit reichhaltigen Spielercharakteristiken und -fortschritten ausgestattet ist, einschließlich MMOs.

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Orca / Square Enix)

Gewinner: Monster Hunter - World, Capcom

Ni no Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs, Level-5

Octopath Traveler, Silicon Studio

Pillars of Eternity 2 - Deadfire (zum Test), Obsidian Entertainment

Best Fighting Game-Award

Verliehen für das beste Spiel, das hauptsächlich für den Kampf zwischen Figuren entwickelt wurde.

BlazBlue - Cross Tag Battle , Arc SYstem Works

Gewinner: DragonBall FighterZ (zur Angespielt-News), Arc System Works

Soulcalibur 4 , Bandai Namco Studios

, Bandai Namco Studios Street Fighter 5 Arcade (zum Test), Capcom

Best Family Game-Award

Verliehen für das beste Spiel, das für Familien geeignet ist, unabhängig von Genre oder Plattform.

Best Strategy Game-Award

Verliehen für das beste Spiel, das sich auf Echtzeit- oder rundenbasiertes Strategiespiel konzentriert, unabhängig von der Plattform.

Best Sports/Racing Game-Award

Verliehen für das beste traditionelle und nicht traditionelle Sport- und Rennspiel.

Best Multiplayer Game-Award

Verliehen für herausragendes Online-Multiplayer-Gameplay und -Design, einschließlich Koop- und MMO-Erlebnissen, unabhängig vom Genre des Spiels.

Call of Duty - Black Ops 4, Treyarch

Destiny 2: Forsaken, Bungie

Gewinner: Fortnite, Epic Games

Monster Hunter - World, Capcom

Sea of Thieves (zum User-Artikel), Rare

Best Student Game-Award

Verliehen für das beste Schülerprojekt, das auf der Highschool- oder College-Ebene erstellt wurde.

Gewinner: Combat 2018 , Inland Norway University of Applied Sciences, Norwegen

Dash Quasar , UC Santa Cruz, USA

JERA , Digipen Bilbao, Spanien

LIFF , ISTART Digital, Frankreich

, ISTART Digital, Frankreich RE: Charge, MIT, USA

Best Debut Game-Award

Verliehen an ein neues, unabhängiges Studio, das 2017 sein erstes Spiel veröffentlicht hat. Der Gewinner wurde durch Fan-Voting ausgewählt.

Donut County, Ben Esposito

Florence, Mountains

Moss, Polyarc Games

Gewinner: The Messenger, Sabotage Studio

Yoku's Island Express (zum Test+ mit Video), Villa Gorilla

Best eSports Game-Award

Verliehen für das Spiel, dass den Spielern insgesamt das beste eSport-Erlebnis bietet (einschließlich Turniere, Community-Support und Inhaltsaktualisierungen), unabhängig von Genre oder Plattform.

Counter-Strike - Global Offensive, Valve

DOTA 2, Valve

Fortnite, Epic Games

League of Legends, Riot Games

Gewinner: Overwatch, Blizzard Entertainment

Best eSports Player-Award (Sponsor: Omen by HP)

Verliehen an den herausragendster eSports-Spieler 2018, unabhängig vom Spiel.

Gewinner: Dominique "SonicFox" McLean (Echo Fox)

(Echo Fox) Hajime “Tokido” Taniguchi

Jian "Uzi" Zi-Hao (Royal Never Give Up)

Oleksandr "s1mple" Kostyliev (Natus Vincere)

(Natus Vincere) Sung-hyeon “JJoNak” Bang (New York Excelsior)

Best eSports Team-Award

Verliehen an das eSports-Team mit der herausragendsten Leistung in 2017, einschließlich der Organisationen mehrerer Teams.

Astralis (Counter-Strike Global Offensive)

Gewinner: Cloud9 (League of Legends)

Fnatic (League of Legends)

London Spitfire (Overwatch)

OG (DOTA 2)

Beste eSports Coach-Award

Gewinner: Bok "Reapered" Han-gyu (Cloud9)

Cristian "ppasarel" Bănăseanu (OG)

Danny "zonic" Sørensen (Astralis)

(Astralis) Dylan Falco (Fnatic)

Jakob "YamatoCannon" Mebdi (Team Vitality)

(Team Vitality) Janko “YNk” Paunovic (MiBR)

Best eSports Event-Award

ELEAGUE Major: Boston 2018

EVO 2018

Gewinner: League of Legends World Championship

Overwatch League Grand Finals

The International 2018

Best eSports Host-Award

Alex “Goldenboy” Mendez

Alex “Machine” Richardson

Anders Blume

Gewinner: Eefje “Sjokz” Depoortere

Paul “RedEye” Chaloner

Best eSports Moment-Award

Gewinner: C9 Comeback Win In Triple OT vs FAZE at ELEAGUE Major: Boston 2018

G2 Beating RNG at the League of Legends World Championship

KT vs. IG Base Race at the League of Legends World Championship

OG’s Massive Upset of LGD at the DOTA 2 Finals

SonicFox Side Switch Against Go1 in Dragon Ball FighterZ at EVO 2018

Content Creator of the Year-Award