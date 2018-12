TGA 2018: The Last Campfire – Hello Games' neues Adventure angekündigt

PC

Geliebt und gescholten wurden Hello Games für ihr letztes Werk No Man's Sky (zum Test, Note: 6.0). Nach nunmehr zwei Jahren harter Arbeit an dem Titel brachte es ihnen eine Nominierung zum "Best Ongoing Game" bei den diesjährigen The Game Awards ein, wobei sie die Gelegenheit nutzten und auf dem Event gleich ihr neues Adventure The Last Campfire ankündigten.

An The Last Campfire wurde insgeheim bereits seit zwei Jahren gearbeitet, wobei Hello Games das Spiel als "Hello Games Short" bezeichnet. "Ähnlich wie bei den Kurzfilmen von Pixar können solche Projekte die Kreativität [...] im Studio fördern" begründet der Entwickler diese Einordnung. Federführend an der Entstehung beteiligt sind Chris Symonds und Steven Burgess, die zwei kreativen Köpfe haben bei Frontier Developments bereits die Titel der Actionadventure-Serie LostWinds mit verantwortet.

In The Last Campfire spielt ihr eine "verlorengegangene Glut", die nach ihrem Sinn und den Weg nach Hause zum "letzten Lagerfeuer" sucht. Dabei müsst ihr der kleinen Glut auf ihrem abenteuerlichen Weg helfen, Schauplätze zu erkunden, kleine Rätsel zu lösen und Gefahren zu überstehen. Um einen ersten Eindruck von dem Titel zu erhalten, könnt ihr euch die Bilder in unserer Galerie zum Spiel sowie den Ankündigungs-Trailer anschauen, den wir euch am Ende dieser News eingebunden haben.

The Last Campfire soll 2019 für noch nicht näher genannte Plattformen veröffentlicht werden. Es scheint jedoch auf jeden Fall eine Version für den PC geplant zu sein, da ihr den Titel bereits auf Steam in eure Wunschliste aufnehmen könnt.