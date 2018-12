Far Cry - New Dawn: Vorstellungsvideo + Gameplay

PC XOne PS4

Nach der offiziellen Ankündigung von Far Cry - New Dawn diese Woche hat Ubisoft nun ein erstes Vorstellungsvideo veröffentlicht, das euch einen kleinen Einblick in die Story und die Features des Spiels gewährt. Dabei werden einzelne Spielelemente, wie die Hauptbasis und die Expeditionen erklärt. Das Video könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Darüber hinaus haben die US-Kollegen von Gamespot ein rund acht Minuten langes Gameplay-Video veröffentlicht, das ohne Kommentare auskommt und euch ein paar Szenen aus der Alpha-Version in 4K (Ultra HD) präsentiert. Das Video findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. Far Cry - New Dawn wird ab dem 15. Februar für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.