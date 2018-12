TGA 2018: Hack-and-Slay-Roguelike Hades im Early-Access angekündigt

PC

Im Rahmen der diesjährigen The Game Awards haben Supergiant Games ihr neues Spiel Hades angekündigt und das Hack-and-Slay-Roguelike zeitgleich auch DRM-frei im frisch gelaunchten Epic Games Store als Early-Access-Titel veröffentlicht.

Supergiant Games bleiben bei Hades ihrer Kern-Spielmechanik treu, haben die Kalifornier doch mit Transistor (zum Test, Note: 7.5) und Bastion (zur Angespielt-News) bereits spielerisch ähnliche Titel umgesetzt. Hades bedient sich der griechischen Mythologie, eure Spielfigur hat sich den Göttern widersetzt und muss sich darum aus nichts Geringerem als der namengebenden Hölle freikämpfen. Roguelike-typisch beginnt ihr damit, wie Sisyphos, nach eurem Ableben immer wieder von vorne, dann allerdings mit dem Wissen um den Aufbau der bis dahin erkundeten Level.

Grafisch erfinden sich die Entwickler für ihr aktuelles Spiel nicht neu. Hades ist, wie die bereits veröffentlichten Titel der Kalifornier, in einem ansehnlichen Comic-Stil gehalten. Erste Eindrücke von der Optik und dem Gameplay könnt ihr euch in der Galerie zum Spiel sowie mit dem Early-Access-Trailer verschaffen, den wir euch am Ende dieser News eingebunden haben.

Erwerben könnt ihr Hades ab sofort und während des gesamten Early-Access-Zeitraums in der PC-Version für 19,99 Euro im Epic Games Store. Zur noch nicht einmal ansatzweise terminierten Veröffentlichung überlegen die Entwickler, die Verfügbarkeit des Titels auf zusätzliche Shops auszuweiten.