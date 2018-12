Blood Rage Digital: Brettspielumsetzung sehr erfolgreich auf Kickstarter

PC MacOS

Blood Rage Digital soll das 2015 erfolgreich über Kickstarter finanzierte Brettspiel gleichen Namens auf den PC und Macintosh transportieren. Die am 3. Dezember 2018 neu aufgelegte Crowdfunding-Kampagne in der Kategorie Video Games ist dabei ungewöhnlich kurz: Die Laufzeit beträgt nur sieben Tage. Üblich sind bei Computerspielen vier bis sechs Wochen.

Das Finanzierungsziel liegt bei 50.000 US-Dollar. Trotz der knappen Zeitvorgabe wurde das Projekt bereits am ersten Tag finanziert. Mit über 200.000 US-Dollar innerhalb von 24 Stunden ist Blood Rage Digital sogar ein außergewöhnlich guter Start gelungen. Und die Spendenbereitschaft hält weiter an! An Tag fünf steht die Kampagne schon bei über 500.000 US-Dollar und einer Finanzierungsquote von mehr als 1000%. Bis auf ein letztes wurden damit auch alle Stretchgoals freigeschaltet.

Blood Rage Digital ist eine 1:1 Umsetzung der Brettspielvorlage, in der es um die Eroberung von Inseln im Midgard-Universum durch die Wikinger geht. Die aufwändig gestalteten Tabletop-Figuren der Vorlage sollen dafür detailliert in eine 3D-Welt übertragen werden. Erste Screenshots erinnern optisch an Strategiespiele wie Civilization 6 oder Total War. Das Spiel soll einen Solo-Modus erhalten, bei dem der Spieler gegen mehrere KI-gesteuerte Persönlichkeiten in den Krieg ziehen kann. Bis zu vier Spieler sollen zudem im LAN-Modus auch gegeneinander antreten können.

Potentielle Backer können sich nur zwischen zwei Optionen entscheiden. Der rein digitalen Version für 15 US-Dollar oder einem Set, das zusätzlich eine Reihe exklusiver Tabletop-Figuren und Spielkarten enthält, dann aber stolze 60 US-Dollar kostet. Rund 75 Prozent der Unterstützer haben sich bislang für das teure Set entschieden, das nur im Zusammenhang mit dem Brettspiel nutzbar ist. So erklärt sich auch die hohe Spendenbereitschaft, die allermeisten Backer sind offensichtlich Besitzer des Brettspiels.

Die Kampagne läuft noch bis zum 10. Dezember. Wenn alles klappt, soll das fertige Spiel im Dezember 2019 erscheinen.