TGA 2018: Psychonauts 2 im ersten Trailer

PC XOne PS4 Linux MacOS

Das Spielestudio Double Fine Productions von Tim Schafer hat auf der Preisverleihung The Game Awards 2018 den ersten Trailer zum per Crowdfunding finanzierten Titel Psychonauts 2 veröffentlicht. Dieser gibt einen ersten Einblick in die Geschichte, welche den Protagonisten Razputin ins Hauptquartier der Psychonauts versetzt. Dem Trailer nach zu urteilen, gibt es dort einige dunkle Geheimnisse zu entdecken, die vielleicht besser nicht gelüftet werden sollten.

Der außergewöhnliche Grafikstil wurde aus dem ersten Teil übernommen und auch die ersten wenigen Szenen aus den einzelnen Levels scheinen das Erbe vom ersten Teil fortzuführen. Als Veröffentlichungstermin wird das Jahr 2019 angegeben.

Das Spiel war einer der ersten Titel auf der 2015 gegründeten Plattform Fig.co und wurde erfolgreich mit 3,8 Millionen US-Dollar gefundet. Zusätzlich zum Crowdfunding wurden später die Starbreeze Studios als Vertriebspartner gewonnen, welche im Moment allerdings wegen einer Insolvenz und möglichem Insiderhandel in den Nachrichten sind.