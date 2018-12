Humble-Monthly im Januar mit Project Cars 2, Just Cause 3 und mehr

PC XOne PS4

Project Cars 2 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Project Cars 2 ab 23,23 € bei Amazon.de kaufen.

Humble hat die ersten Spiele des Monthly-Abo-Bundles für Januar 2019 bekannt geben. Dieses Mal erhaltet ihr beim Abschluss eines Monatsabos zum Preis von 12,00 US-Dollar (etwa 10,00 Euro) das Rennspiel Project Cars 2 (Testnote: 9.0), das Actionspiel Just Cause 3 (Testnote: 8.0), sowie den Dungeoncrawler Wizard of Legend, die ihr direkt herunterladen und spielen könnt.

Das Abo könnt ihr im Anschluss direkt wieder kündigen und behaltet nicht nur alle drei Spiele, sondern auch all die Titel, die Humble für das Januar-Bundle vorgesehen hat. Letztere werden wie gewohnt Anfang des nächsten Monats bekannt gegeben. Auf den Rabatt von zehn Prozent auf die Produkte im Humble Store müsst ihr bei der Kündigung allerdings verzichten.

Mit der Bekanntgabe des neuen Bundles hat Humble auch die restlichen Titel aus dem Monat Dezember enthüllt. Neben der „Definitive Experience“ von Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain (Testnote: 8.5) und Cities - Skylines (Testnote: 7.0) samt dem DLC After Dark, die bereits zu Beginn verfügbar waren, umfasst das Paket noch die Mega Man Legacy Collection, die Zombie Army Trilogy, Immortal Redneck, Purrfect Date, Seven - The Days Long Gone (Testnote: 7.5), NeuroVoider, einen exklusiven Einblick in Forager, sowie das Humble-Original Cut & Run!.