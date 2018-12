Wolfenstein 2: US-Version wird nicht indiziert / Bethesda erwägt Veröffentlichung in Deutschland [U]

PC Switch XOne PS4

Wolfenstein 2 - The New Colossus ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Wolfenstein 2 - The New Colossus ab 11,00 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 11. Dezember:

Nach einer Anfrage von gameswirtschaft.de erwägt die deutsche Bethesda-Niederlassung in Frankfurt die Veröffentlichung der Originalversion auch in Deutschland und ging hierzu bereits auf die USK zu.

[...] Das Votum ist ein wichtiger Schritt zur Gleichstellung von Games mit anderen Medien in Deutschland. [...] Auf Basis der Entscheidung der BPjM stehen wir nun in Kontakt mit der USK, um die Veröffentlichung der internationalen Versionen von ‚Wolfenstein 2: The New Colossus‘ auch in Deutschland zu prüfen.

Ursprüngliche News vom 09. Dezember.:

Mit einer am 7. Dezember veröffentlichen Meldung stellt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) klar, dass die US-Version von Wolfenstein 2 – The New Colossus (GG-Test der Switch-Version) nicht indiziert wird.

Eine Alterskennzeichnung der internationalen Version des Spiels durch die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) ist damit möglich. Damit könnte erstmals seit der Indizierung von Wolfenstein 3D ein Teil der Spielereihe in Originalversion in Deutschland veröffentlicht werden. Die Lokalisierung des aktuellen Teils, in dem jeder Hinweis auf Judenverfolgung getilgt, Hitler "Heiler" genannt und die Nazis als "Regime" umschrieben wurden, sorgte für angeregte Diskussionen unter Spielern und auch der Spielepresse, beispielsweise im Spieleveteranen-Podcast #108 mit Bethesda-Deutschland-Geschäftsführer Frank Matzke.

Das für die Entscheidung verantwortliche Gremium tagte am 6. Dezember und befand die Darstellung des Nationalsozialismus sowie dessen einschlägiger Symbole als nicht banalisierend oder verharmlosend und sprach dem Shooter auch ein "Persönlichkeitsentwicklung gefährdendes Geschichtsverständnis" ab – trotz des alternativen Geschichtsverlaufs, in dem die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben.

Eine detailliertere Stellungnahme will die BPjM mit der schriftlichen Entscheidungsbegründung nachreichen.