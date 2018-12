Diese Folge der Wochenend-Tipps empfiehlt Beiträge zur Playstation, vermeintlicher Einfallslosigkeit in der Spieleindustrie sowie einer KI, die den schweren Klassiker Montezuma's Revenge spielen kann.

In genau einem Jahr wird die PlayStation ein Vierteljahrhundert alt. Bereits in diesem Jahr wird auf die Anfänge von Sonys Konsole zurückgeblickt. Wie veränderte die PlayStation die Spielelandschaft? Und welche Titel waren dafür mitverantwortlich? Das ist ein Thema der Wochenend-Lesetipps. Des Weiteren geht es um die Einfallslosigkeit der Spieleindustrie, verbesserte Wegfindungs-KI dank Pitfall!, eine doppelte GG-Sonntagsfrage mit unterschiedlichem Ergebnis, die ältesten Online-Spiele und die ersten Geburtswehen von GamersGlobal.

Die erste PlayStation: So begann eine neue Ära

spieletipps.de am 03.12.2018, von Micky Auer

„Keine andere Unterhaltungs-Hardware hat die zweite Hälfte der 90er Jahre so stark geprägt wie die Playstation“, behauptet Micky Auer auf spieletipps.de. Seit der Markteinführung in Japan am 3. Dezember 1994 ging es wirtschaftlich vor allem um den Kampf Sony gegen Nintendo. „Tradition gegen freche Coolness. Darum ging es im Grunde. Und dann kommt Sony des Weges, mischt die gesamte Branche auf, verteilt die Wertigkeiten komplett neu und zeigt erschreckend schnell, wie stark und konkurrenzfähig diese neue, simpel betitelte PlayStation ist.“ Vor allem den ersten und besten Spielen der PlayStation 1 widmet sich unterdessen ein Special auf gamona.de.

„Die Games-Industrie fördert die Einfallslosen“

zeit.de am 6.12.2018, von Jan Bojaryn

„Mit Videospielen ist es wie mit Filmen: Ist ein Streifen erfolgreich, versuchen alle, es nachzuahmen. Schluss damit, sagt Fireproof-Games-Mitgründer Barry Meade.“ In einem Interview mit Zeit Online, das auch im aktuellen WASD-Magazin zu lesen ist, äußert der Entwickler von The Room scharfe Kritik an der Spieleindustrie. Dort „sind Millionen- und Milliardengewinne möglich, klar, dass das die Leute verrückt macht.“ Dabei würden eh 95 Prozent aller Spiele scheitern. Letztendlich würden ohnehin die Spieler unter der Einfallslosigkeit leiden.

Forscher von Uber bringen ihrer KI das Spiel Pitfall! bei

golem.de am 27.11.2018, von Peter Steinlechner

Im 1983er-C64-Titel Pitfall! musste der Spieler in der Rolle des Harry durch ein Labyrinth aus überirdischen Wäldern und unterirdischen Gängen den bestmöglichen Weg finden. Das im selben Jahr erschienene Montezuma's Revenge setzte auf ein mehrstöckiges Gewölbe, in dem es ebenfalls gilt den richtigen Weg nach unten zu finden. Wissenschaftler haben für den Fahrdienst Uber nun diese Spieleklassiker dazu genutzt, die Wegfindungs-KI ihrer Fahrzeuge zu verbessern – mit anfänglichen Problemen.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Welches Wertungssystem wünscht ihr euch?“

gamersglobal.de am 12.10.2014

Am vergangenen Wochenende hatten die User auf GamersGlobal wieder die Wahl: Welches Wertungssystem ist euch am liebsten? Diese Sonntagsfrage gab es im Oktober vor vier Jahren schon einmal. Vom Abstimmungsergebnis 2018, in dem sich 33 Prozent für das klassische 100er-System und 24 Prozent für das von GG bekannte 10er-System entschlossen, unterscheidet sich das Resultat von 2014 jedoch deutlich. Dabei wurde zu beiden Fragen hundertfach kontrovers und mit den größtenteils gleichen Argumenten diskutiert.

Fundstück der Woche: „Die ältesten Online-Games, die heute noch spielbar sind“

vice.vom am 19.05.2017, von Gregor Thomanek

Wer beim Lesen der Überschrift an Ultima Online denkt, der unterschätzt die Top-3-Auflistung der ältesten Online-Spiele auf vice.com. Bereits in Zeiten vor dem World Wide Web, als Spiele noch auf Disketten erschienen und Föhnfrisuren en vogue waren, scharte sich eine kleine Gruppe Spielefreaks um ein paar wenige MMOs. „Auf der Suche nach den ältesten Online-Spielen, die auch heute noch gedaddelt werden, haben wir mit aktiven Zockern der jeweiligen Games gesprochen, uns durch seitenlange Foren-Threads gewühlt und uralte Websites noch älterer Spiele studiert.“

So ganz allmählich nähern wir uns dem zehnjährigen Jubiläum von GamersGlobal.de. Dazu wird es im kommenden Jahr bestimmt den einen oder anderen Rückblick geben. Noch vor dem Launch suchte Jörg Langer anno 2009 per Videoaufruf Beta-Tester für ein „streng geheimes Spiele-Website-Projekt“ – natürlich auf seine ganz eigene, augenzwinkernde Weise. Eine Videoclip, den wir euch nicht vorenthalten wollen.

Wenn ihr auch Skurriles, Interessantes oder Unterhaltsames rund ums Thema Spiele in den Weiten des Internets findet, freut sich die Autorin über eine private Nachricht. Mithilfe kam in dieser Woche dankenswerterweise von Q-Bert und Jonas S.