TGA 2018: Neuauflage von Crash Team Racing angekündigt

Hinweise zu einer bevorstehenden Ankündigung zu Crash Team Racing hat Activision bereits Anfang der Woche im Netz gestreut. Während den Game Awards 2018 ließ der Publisher dann auch die Katze aus dem Sack und gab bekannt, dass der Arcade-Racer, wie schon zuvor die Crash Bandicoot N Sane Trilogy (Testnote: 8.0), in einer von Grund auf neu entwickelter Form unter dem Titel Crash Team Racing - Nitro-Fueled für die aktuellen Konsolen erscheinen wird.

Die Neuauflage umfasst alle Charaktere, Karts, Strecken und Tracks des 1999 erschienenen PSOne-Originals, die allerdings in neuer Grafik erstrahlen. Als Modi stehen euch neben dem Adventure-Modus noch Cup Race, Battle Mode, Time Trials und Arcade Single Race zur Auswahl. Auch werden erstmals Online-Multiplayer-Rennen samt Bestenliste geboten. Das Spiel lässt sich aber auch im lokalen Multiplayer mit zwei bis vier Spielern im Splitscreen genießen.

Crash Team Racing - Nitro-Fueled wird hierzulande ab dem 21. Juni des kommenden Jahres zum Preis von 39,99 Euro für Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch im Handel erhältlich sein. Darüber hinaus wird es eine 59,99 Euro teure „Nitros Oxide Edition“ geben, die neben dem Basisspiel noch Nitros Oxide als spielbaren Charakter und sein Hovercraft Kart von Beginn an in allen Modi freischaltet und zudem Skins für Crash, Coco, Cortex und weitere Charaktere enthält. Käufer der normalen Version werden Nitros im Adventure-Modus freischalten können.