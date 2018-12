TGA 2018: Neues MMO Atlas der Ark-Macher startet in Kürze

PC XOne

Die Entwickler hinter Ark - Survival Evolved (in der SdK) haben bei den Game Awards in Los Angeles ihr neues Spiel offiziell angekündigt. Bei Atlas handelt es sich um ein Multiplayer-Abenteuer mit Piraten-Setting, das stark an Sea of Thieves erinnert, allerdings einen realistischeren Grafikstil bietet.

Die laut Ankündigung "endlose offene Spielwelt" sollen bis zu 40.000 Spieler gleichzeitig unsicher machen können. Ihr werdet Schiffe bauen, Festungen errichten, Siedlungen plündern und Leute für eure Crew anheuern. Weiterhin ist die Rede von über 700 Landmassen, 45.000 Quadratkilometern Spielwelt und zehn verschiedenen Weltregionen, die alle ihre eigenen Ressourcen, Kreaturen, Geheimnnisse und Umweltgefahren haben. Außerdem wird es ein separates PvE-Version des Titels geben für alle Spieler, die mit PvP nichts anfangen können.

Der Start der Early-Access-Version ist bereits für den 13. Dezember 2018 vorgesehen. Nachfolgend könnt ihr euch den Ankündigungstrailer anschauen.