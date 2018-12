TGA 2018: Entwicklung von Dragon Age 4 offiziell bestätigt - Teaser

PC XOne PS4

Wie einige Insider bereits im Vorfeld versprochen haben, hat Bioware im Zuge der Game Awards 2018 in Los Angeles über Dragon Age 4 gesprochen und die Entwicklung des Spiels erstmals offiziell bestätigt. Dabei wurde sogar ein kurzer Teaser präsentiert, den ihr euch weiter unten zu Gemüte führen könnt. Der Clip zeigt ein Elfen-Relikt. Zudem wird zum Schluss der Hashtag „The Dread Wolf Rises“ eingeblendet, der andeutet, dass der trickreiche Elfen-God Fen'Harel (der Schreckenswolf) im neuen Teil der Spielserie eine tragende Rolle spielen wird. Wer das ist, wurde bereits in dem DLC Eindringling von Dragon Age - Inquisition (Testnote: 9.5) enthüllt...

Wie Executive Producer Mark Darrah im Rahmen des Events bekannt gab, soll an dem neuen Titel ein Team arbeiten, das aus den Entwicklern von Dragon Age und Jade Empire besteht (einige davon sollen bereits seit Baldur’s-Gate-Zeiten dabei sein). Und während er sich noch um das nächstes Jahr erscheinende Anthem (im gamescom-Anspielbericht) kümmerte, habe das Team nach neuen Wegen gesucht, die Story des neuen Spiels auf die nächste Stufe zu hieven. „Ich freue mich sehr darauf, euch mehr davon zeigen zu können“, so Darrah. Auch Creative Director Matthew Goldman meldete sich zu Wort. In seinem Statement sagte er: