TGA 2018: Mortal Kombat 11 angekündigt / erster Trailer

PC Switch XOne PS4

Nachdem es bereits im vergangenen Monat Hinweise auf die Entwicklung von Mortal Kombat 11 gab, haben Serienschöpfer Ed Boon und NetherRealm Studios den Titel auch offiziell während den Game Awards 2018 angekündigt. Die Enthüllung erfolgte durch einen CGI-Trailer, in dem sich die beiden Veteranen Scorpion und Raiden in bester Serienmanier die Seele aus dem Leib prügeln. Selbstverständlich geht es dabei alles andere als zimperlich zu, reichlich roten Lebenssaft, Knochenbrüche und einem spektakulären brutalen Finisher inklusive.

Am Endes des Clips lässt sich auch der Endboss Shao Khan persönlich blicken, der als spielbarer DLC-Charakter für die Frühkäufer des Titels bereitstehen wird. Wer das Spiel im Voraus kauft, wird zudem mit dem Zugang zur Beta belohnt. Die Vorbestellungsphase startet bereits nächste Woche, ab dem 12. Dezember 2018. Mortal Kombat 11 wird ab dem 23. April des kommenden Jahres für PC, Xbox One, PS4 und Switch weltweit digital und im Handel erhältlich sein. Zuvor wird es am 17. Januar 2019 aber noch ein Community-Reveal-Event von den Entwicklern geben.