TGA 2018: Neues Obsidian-RPG The Outer Worlds vorgestellt / Trailer [Upd.]

PC XOne PS4

Update vom 7. Dezember um 16:57 Uhr

Game Informer hat ein 14-minütiges, auf Englisch kommentiertes Gameplay-Video auf YouTube veröffentlicht. Unter anderem sind darin Dialoge und Kämpfe zu sehen.

Ursprüngliche Meldung vom 7. Dezember um 8:21 Uhr

Im Rahmen der in der vergangenen Nacht verliehenen The Game Awards hat das kalifornische Entwicklerstudio Obsidian Entertainment sein neues Rollenspiel vorgestellt. The Outer Worlds ist ein Singleplayer-Action-RPG mit Sci-Fi-Szenario.

Euren Spielercharakter steuert ihr dabei aus der Egoperspektive. Ihr erwacht auf einem verirrten Kolonistenschiff, das auf dem Weg zur Kolonie Halcyon war, und geratet in eine gigantische Verschwörung. Neben verschiedenen Fraktionen wird das Spiel auch eine Reihe von Charakteren enthalten, die sich eurer Crew anschließen wollen. Diese verfügen über besondere Fähigkeiten und haben jeweils eigene Missionen und Ideale. Bezüglich der Handlung verspricht Obsidian, dass sich eure Entscheidungen auf deren Verlauf und auch auf euren Charakter sowie eure Begleiter auswirken werden. Im Bereich der Charakterentwicklung wird es ein Schwächensystem geben. Ihr werdet somit die Möglichkeit haben, bestimmte Schwächen auszuwählen, erhaltet dafür im Gegenzug aber einen zusätzlichen Charaktervorteil.

Entwickelt wird The Outer Worlds von den beiden Fallout-Erfindern Tim Cain und Leonard Boyarsky. Als Publisher fungiert Private Division, eine Tochter des amerikanischen Publishers Take Two, die auf Indie-Spiele fokussiert ist. The Outer Worlds soll im Jahr 2019 für PC (Steam), PS4 und Xbox One erscheinen. Ein exakter Releasetermin wurde noch nicht genannt. Nachfolgend könnt ihr euch den Ankündigungstrailer ansehen.