TGA 2018: Far Cry - New Dawn offiziell enthüllt - Details + Trailer

PC XOne PS4

Nach dem Teaser-Trailer am vergangenen Mittwoch hat Ubisoft gestern Nacht im Rahmen der Game Awards 2018 in Los Angeles offiziell sein neues Far-Cry-Spiel enthüllt. Wie das erste Videomaterial bereits andeutete, wird das Far Cry - New Dawn getaufte Titel in einem postapokalyptischen Setting angesiedelt sein. Dabei handelt es sich laut dem Entwickler um eine „Standalone-Fortsetzung“ von Far Cry 5 (Testnote: 9.0), in der der fiktive Staat Hope County und seine Überlebenden nach einer atomaren Katastrophe ums Überleben kämpfen.

Erstmals in der Geschichte des Franchises sollt ihr nicht gegen einen, sondern gleich zwei Bösewichte antreten. Die Story beginnt rund 17 Jahre nach den Ereignisse des Hauptspiels. Die bekannte Spielwelt hat sich stark gewandelt und wartet mit veränderten Umgebungen und Tierwelt auf. Wie die Flora und Fauna haben sich auch die Menschen aus dem Chaos erhoben und müssen nun zusammenarbeiten, um in der feindlichen Umgebung zu überleben. Dabei müssen sie sich einer neuen Bedrohung stellen, denn eine Bande von Plünderern, bekannt als Highwaymen, ist in Hope County eingetroffen und terrorisiert die Überlebenden.

Die Gruppe wird von den beiden Zwillingsschwestern Mickey und Lou angeführt, die in der gesetzlosen Gegenden der Endzeitwelt großgezogen wurden, was sie zu einer einschüchternden und gewaltigen Bedrohung macht. Der Spieler ist in ihren Augen entweder ein Problemlöser oder ein Problemmacher und letztere halten sich nicht lange in der Nachbarschaft der Zwillinge auf. Es gilt daher ein provisorisches Arsenal an Waffen zusammenzustellen und neue und alte Verbündete aufzusuchen, um die Überlebenden vor den Highwaymen zu verteidigen.

In der Festung für Überlebenden, genannt „Prosperity“ schlägt ihr eure Basis auf, wo ihr Informationen sammeln, Waffen und Fahrzeuge herstellen, trainieren und neue Söldner für eure Zwecke rekrutieren könnt. Im Verlauf des Spiels lässt sich die Basis ebenfalls durch Upgrades verbessern, was euch die Möglichkeit gibt, stärkere Waffen und Ausrüstung herzustellen. Euer Abenteuer wird sich allerdings nicht nur auf Hope County beschränken, denn die Heimbasis wird euch Zugang zu den Expeditionen gewähren. Dabei handelt es sich um gefährliche Reisen zu weit entfernten Orten, an denen ihr Ressourcen für Hope County sammelt. Jede Expedition findet dabei auf einer separaten, isolierten Karte statt und lässt euch unterschiedliche Biome erkunden, verschiedene Herausforderungen meistern und wertvolle Belohnungen freischalten.

Far Cry - New Down wird ab dem 15. Februar des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Einen neuen Gameplay-Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: