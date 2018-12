Counter-Strike GO ab sofort Free-to-play + Battle-Royale-Modus

PC 360 PS3 Linux MacOS

War zuvor ausschließlich der Offline-Modus von Counter-Strike Global Offensive (Testnote: 8.0) kostenlos spielbar, wurde nun der Online-Shooter komplett auf Free-to-play umgestellt. Die Ankündigung dazu erfolgte letzte Nacht im Rahmen der Games Awards 2018 in Los Angeles, wo auch der im Vorfeld angedeutete Battle-Royale-Modus „Danger Zone“ offiziell bestätigt wurde.

Danger-Zone

Im Battle-Royale treffen je nach gewählter Spielart (Solo, Duo oder Trios) bis zu 18 Spieler aufeinander. Wie üblich, werdet ihr zum Beginn der Partie an einem zufälligen Punkt auf der Karte abgeworfen, könnt aber via Tablet grob die Landepositionen eurer Gegenspieler sehen, die als große gelbe Hexfelder auf der Karte dargestellt werden. Einmal gelandet, gilt es Waffen, Munition, Ausrüstung und Heilpakete zu sammeln, um das eigene Überleben zu sichern.

Im Laufe der Partie könnt ihr verschiedene Aufträge erledigen und auch Geiseln retten, um mehr Geldpakete (Spielwährung) zu verdienen. Zusätzlich Geldpakete können durch Abschüsse verdient, oder auch auf der Karte verteilt gefunden werden. Das hilfreiche Tablet ist auch euer Zugang zum Shop, in dem ihr zusätzliche Waffen und Ausrüstungsgegenstände erwerben könnt. Diese werden dann durch eine Drohen an euch geliefert, was allerdings auch eure Position verraten kann. Ihr müsst also abwägen, wann und wo es sicher ist, Nachschub zu fordern.

Free-to-play

Mit der Umstellung auf F2P werden neue Spieler Zugang zu allen Modi, dem Matchmaking, sowie einer limitierten Anzahl an Item-Drops und Waffenkisten erhalten. Der Prime-Modus, der euch Vorteile, wie exklusive Souvenirs sowie weitere Item-Drops und Waffenkisten bietet, kann freigeschaltet werden, wenn ihr den Rang 21 durch das Verdienen von Erfahrungspunkten im Spiel erreicht und eine gültige Telefonnummer eurem Steam-Account hinzugefügt habt. Wer wenig Zeit hat, kann den Prime-Status auch für 13,25 Euro im Steam-Store erwerben.

Prime-Mitglieder werden im Matchmaking nach wie vor nur mit den anderen Prime-Spielern zusammengebracht, was zuvor die Anzahl der möglichen Cheater im Spiel reduzierte. Nun befürchten die Spieler allerdings, dass der freie Verkauf des Prime-Status zahlungswilligen Schummlern Tür und Tor öffnen könnte. Ob dies der Fall sein wird, muss die Zukunft zeigen.

Bis zum 9. Januar 2019 können die Prime-Spieler die Souvenir-Waffe MP5-SD | Lab Rats in der Danger Zone erhalten. Wer bereits fünf Jahre lang vor dem Release des Battle-Royale-Modus Counter Strike Global Offensive spielte, wird zudem mit einem Treueabzeichen belohnt. Spieler, die den Titel schon vor der Umstellung auf Free-to-play besessen haben, erhalten überdies automatisch den Prime-Status, auch wenn sie keine Telefonnummer angegeben haben.