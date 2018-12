Shadow of the Tomb Raider: Demo für PC, Xbox One & PS4 erschienen [Upd.]

PC XOne PS4 Linux MacOS

Update vom 7. Dezember 13:45 Uhr

Die kostenlose Testversion steht auch für PS4 und Xbox One zur Verfügung. Die Links findet ihr in den Quellenangaben.

Ursprüngliche Meldung

Der Publisher Square Enix hat eine spielbare Demo zum Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider (im Test, Note 9.0) auf Steam veröffentlicht. Die Probierversion des Titels beinhaltet das komplette erste Kapitel des Spiels. In der Ankündigung heißt es:

Erlebe den Beginn von Lara Crofts entscheidendem Abenteuer mit der kostenlosen Testversion von Shadow of the Tomb Raider. Reise nach Cozumel, Mexiko, inmitten der Feierlichkeiten zum Tag der Toten, wo Lara und ihr vertrauter Freund Jonah gegen Trinity kämpfen müssen, um ein verstecktes Grab zu finden.

Der Download hat einen Umfang von 16,5 Gigabyte. Solltet ihr das Spiel nach Ende des ersten Kapitels weiterspielen wollen und auf Steam erwerben, wird euer Fortschritt aus der Demo übernommen.

Bis zum 8. Dezember um 19 Uhr ist Shadow of the Tomb Raider bei Steam um 50 Prozent rabattiert, so dass ihr den Titel für 29,99 Euro erstehen könnt. Auch diverse Zusatzinhalte wie der Season Pass und die Deluxe Edition sind stark im Preis reduziert.