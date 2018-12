Resident Evil 3 - Nemesis: Remake angeblich bereits in Arbeit

PC PS3 PSVita PSP andere

Am 25. Januar des kommenden Jahres wird Capcom endlich das lang erwartete Remake von Resident Evil 2 unter die Fans der Horrorspielserie bringen. Doch das soll nicht die einzige Neuauflage bleiben. Wie der User Dusk Golem, der das Forum Resetera moderiert, erfahren haben will, soll Capcom bereits an einem Remake des 1999 erschienenen Nachfolgers Resident Evil 3 - Nemesis arbeiten. Auf die Anmerkung eines Nutzers, dass der dritte Teil definitiv noch vor Resident Evil - Code Veronica ein Remake verdient, antwortete der vermeintliche Insider:

Quellen, zu denen meine Lippen vorerst komplett verschlossen bleiben, fragt also nicht weiter, sagten mir, dass die Entwicklung des Remakes zu Resident Evil 3 - Nemesis bereits im vollen Gange ist. Davon abgesehen: ich denke, dass Capcom erst einmal sehen wollen wird, wie sich die Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 schlagen [bevor sie weitere Remakes in Erwägung ziehen], aber es ist fast schon sicher, dass Resident Evil 2 sich sehr gut machen wird.

Auch wenn Resetera für zahlreiche zuverlässige Leaks bekannt ist, solltet ihr die Angaben vorerst mit Vorsicht genießen. Zuletzt sorgte allerdings Capcom selbst im Juli dieses Jahres für Spekulationen, als man auf Twitter ein Foto veröffentlichte, auf dem ein Pappaufsteller von Nemesis zu sehen war. Dazu twitterten die Entwickler: „Es ist Freitag der 13. und wir haben unseren eigenen unerbittlichen Verfolger, der offenbar einfach nicht sterben kann...“ Sollte an dem neuen Gerücht tatsächlich etwas dran sein, dürfte eine offizielle Bestätigung / Ankündigung des Remakes ohnehin noch eine Weile auf sich warten lassen.