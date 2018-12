Deutscher Entwicklerpreis 2018: Far - Lone Sails räumt ab

Am Mittwochabend wurde in Köln der Deutsche Entwicklerpreis 2018 vom game – Verband der deutschen Games-Branche e.V. verliehen. In 19 Kategorien wurden Spiele, Entwickler und Publisher aus dem deutschsprachigen Raum von einer Fachjury ausgezeichnet. Die begehrte Trophäe für "Bestes Deutsches Spiel 2018" ging an das 3D-Adventure Far - Lone Sails vom Züricher Entwickler Okomotive und dem deutschen Publisher Mixtvision und setzte sich damit gegen die Mitnominierten Titel Railway Empire, Bridge Constructor Portal, Hunt - Showdown und Crosscode durch. Einen weiteren Preis konnte das im Mai dieses Jahres erschienene Far - Lone Sails in der Kategorie "Bestes Game Design" gewinnen.

Ebenfalls zwei Preise gingen an das Aufbauspiel Railway Empire (im Test, Note: 8,0) von den Gaming Minds Studios und Kalypso ("Bestes PC-/Konsolenspiel" und "Beste technische Leistung") sowie an Cryteks Actionspiel Hunt - Showdown ("Beste Grafik" und "Bester Sound"). Während der Titel als "Bester Publisher" an das seit Monaten auf Großeinkaufstour befindliche THQ Nordic aus Wien ging, wurde als "Bestes Studio" Paintbucket Games ausgezeichnet. Der Berliner Entwickler war mit dem im Nazi-Deutschland spielenden Titel Through the Darkest of Times in diesem Jahr mehrfach in der Spielepresse vertreten. Felix Falk, game-Geschäftsführer, äußerte sich zu dieser Auszeichnung via Pressemitteilung wie folgt:

Mit ihrem Spiel „Through the Darkest of Times“ hat das Studio nicht nur gezeigt, wie verantwortungsvoll, kritisch und bedeutsam Spiele sein können, die sich mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen. Die Entwickler sind mit ihrem Projekt auch einen mutigen Weg gegangen: Der Titel war das erste Spiel, das eine Altersfreigabe der USK nach den neuen Regeln zu verfassungswidrigen Symbolen erhalten hat. Die beiden Entwickler haben damit ein wichtiges Zeichen für die gesellschaftliche Verantwortung und die künstlerische Freiheit der Games-Branche gesetzt.

Alle Preisträger des Deutschen Entwicklerpreises 2018 seht ihr hier auf einen Blick: