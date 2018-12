Below: Release-Termin und Trailer für das Roguelike-Adventure

PC XOne

Erstmals im Jahre 2013 angekündigt, wurde das Top-Down-Roguelike-Adventure Below immer wieder weiter nach hinten verschoben. Rund fünf Jahre später soll der Titel nun noch in diesem Monat erscheinen. Wie das Entwicklerstudio Capybara Games kürzlich via Twitter verkündete, wird die Veröffentlichung des Spiels für PC und die Xbox One am 14. Dezember erfolgen.

Passend zur Bekanntgabe des Release-Datums haben die Entwickler auch einen neuen Trailer auf YouTube veröffentlicht. Der rund zwei Minuten kurze Clip soll euch auf den Launch einstimmen. Ihr könnt euch das Video unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: