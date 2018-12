The Elder Scrolls Online: Für eine Woche frei spielbar

The Elder Scrolls Online ab 3,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bethesda bietet euch mal wieder die Gelegenheit The Elder Scrolls Online anzutesten. In der Woche vom 6. bis zum 11. Dezember 2018 könnt ihr den Titel auf PC, Mac, XBox One und Playstation 4 ohne Einschränkungen kostenlos spielen. Dazu müsst ihr nur auf der Anmeldeseite die entsprechende Plattform auswählen, das Spiel herunterladen und ein ESO-Konto erstellen. Für die Konsolenfassungen sind aber eine aktive Mitgliedschaft bei Playstation-Plus für die PlayStation 4 beziehungsweise Xbox-Live-Gold für die Xbox One erforderlich. Ebenso wird etwa 80 GB freier Speicherplatz für den Spielclient auf eurer Festplatte benötigt.

Im gesamten Zeitraum erhaltet ihr Zugriff auf das Grundspiel und die erste Spielerweiterung Morrowind. Dies beinhaltet auch den Zugang zu Cyrodiil, einem ausgedehnten offenen Player-versus-Player-Gebiet, und zu den Schlachtfeldern, PvP-Arenen im 4v4v4-Modus. Spieler, die das Grundspiel bereits besitzen aber nicht die Erweiterung Morrowind, können trotzdem während der Dauer des Events Vvardenfell bereisen und die Heimat der Dunkelelfen erleben.

Als Bonus bekommen alle neuen ESO-Konten 500 Kronen geschenkt. Mit diesen könnt ihr dann im Kronen-Shop beispielsweise nützliche Gegenstände, Schriftrollen des Lernens, Verbrauchsgüter oder sogar Sammlungsstücke erwerben. Sämtliche Charaktere und jeglicher Fortschritt, den ihr aus vorangegangenen Events aufgebaut habt, bleibt bestehen. Wenn ihr euch entscheidet, nach dem Event The Elder Scrolls Online zu kaufen, werdet ihr eure Abenteuer ohne Unterbrechung fortsetzen können.