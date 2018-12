TGA 2018: Ubisoft teasert neues Far Cry mit Endzeit-Setting an

PC XOne PS4

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft hat im Vorfeld der morgen stattfindenden Game Awards 2018 einen Teaser für ein neues Far Cry-Projekt präsentiert. Ob es sich um den nächsten Teil der Hauptreihe nach Far Cry 5 (Testnote: 9.0) oder ein weiteres Spin-off im Stil von Far Cry Primal (Testnote: 8.0) handelt, werden wir wohl erst im Zuge des Events erfahren.

Der gezeigte CGI-Clip deutet aber schon mal ein postapokalyptisches Setting an, in dem die Menschen nach einer atomaren Katastrophe ums Überleben kämpfen. Die Story ist aber offenbar Jahre nach dem postnuklearen Winter angesiedelt und wie der Teaser verrät, werdet ihr im Spiel auf selbstgebaute, improvisierte Waffen wie eine Sägeblätter verschießende Armbrust zurückgreifen können. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: