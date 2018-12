Humble-Sale „Build your own Plug-in-Digital-Bundle“ gestartet

Humble hat in seinem Store die neue Verkaufsaktion gestartet, bei der ihr eigene Spiele-Bundles mit dem Portfolio des Publishers Plug in Digital zusammenstellen könnt. Unter anderem könnt ihr dort Titel, wie Sherlock Holmes - The Devil's Daughter (Testnote: 7.0), Outcast - Second Contact (Testnote: 6.5), The End, Ethan - Meteor Hunter, NeuroVoider und WRC 7 günstiger erwerben. Der Rabatt orientiert sich dabei nach Anzahl der ausgewählten Spiele.

Ab drei Titel wird 75 Prozent Rabatt gewährt. Wer vier Titel erwirbt, spart 78 Prozent des Preises und ab fünf Spiele ist das eigene Bundle um 80 Prozent rabattiert. Nachfolgend nur ein paar Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot findet ihr wie immer unter dem Quellenlink):