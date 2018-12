SNK: Neues King of Fighters + Samurai Shodown für weitere Plattformen

PC Switch XOne PS4

Wie SNK Corporation kürzlich im Rahmen seiner IPO-Conference verkündete, arbeitet man derzeit an einer Fortsetzung von The King of Fighters 14, das 2016 für die PS4 und 2017 auch für den PC veröffentlicht wurde. Der Release von The King of Fighters 15 ist für das Jahr 2020 angesetzt. Details zum Spiel oder den unterstützen Plattformen wurden noch nicht verraten.

Darüber hinaus verkündete der Spielehersteller, dass das bisher exklusiv für die PS4 angekündigte Samurai Shodown (Samurai Spirits) auch für PC, Xbox One und die Nintendo Switch erscheinen wird. Der Release soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres erfolgen.