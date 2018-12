Nier - Automata: Mehr als 3,5 Millionen Verkäufe weltweit

PC XOne PS4

Nier - Automata ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Platinum Games' Action-Rollenspiel Nier - Automata (Testnote: 9.0) scheint sich auch fast zwei Jahre nach der Veröffentlichung weiterhin gut zu verkaufen. Nachdem Square Enix schon im Juni dieses Jahres drei Millionen Verkäufe des Titels bekannt gab, wurde in den vergangenen sechs Monaten nach Angaben des Publishers eine weitere halbe Millionen Verkäufe verzeichnet.

Die Angaben sollen laut dem Spielehersteller sowohl physische Auslieferungen als auch digitale Verkäufe umfassen. Allein die PS4-Version soll sich im asiatischen Raum inzwischen mehr als eine Million mal verkauft haben. Nier - Automata wurde im Februar 2017 in Japan für Sonys Konsole veröffentlicht. Im März folgte dann der weltweite Release. Gleichzeitig wurde der Titel auch für den PC veröffentlicht. Eine Xbox-Version reichte das Studio im Juni dieses Jahres nach. Im vergangenen Monat wurde in der Datenbank des Entertainment Software Rating Boards (ESRB) eine „Game of the YoRHa Edition“ für alle drei Plattformen gelistet. Diese dürfte für eine weitere Steigerung der Verkäufe sorgen. Offiziell angekündigt wurde aber bisher noch nichts.