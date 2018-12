Metroid Prime Trilogy beim Händler für die Switch gelistet

Switch

Nintendo soll derzeit an einer Umsetzung der 2009 für die Wii veröffentlichten Metroid Prime Trilogy für die Switch arbeiten. Das will zumindest der schwedische Händler Inet erfahren haben, der das Spiel samt einem angeblichen Release-Termin in seinem Produktportfolio listet.

Die Sammlung, die wie das Original aus den beiden GameCube-Spielen Metroid Prime und Metroid Prime 2 - Echoes, sowie dem Wii-Spiel Metroid Prime 3 - Corruption besteht, soll demnach am 15. Februar 2019 auf den Markt kommen. Der Händler gibt an, dass sein Produkteintrag auf einem Gerücht basiert, ohne jedoch dabei eine Quelle zu nennen. Das veröffentlichte Cover-Art ist nicht offiziell, sondern nur ein selbstgemachter Platzhalter. Die offizielle Ankündigung soll im Rahmen der anstehenden diesjährigen Game Awards erfolgen. Weder Nintendo, noch der Entwickler Retro Studios haben den Eintrag bisher kommentiert.