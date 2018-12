TGA 2018: Bioware angeblich mit Neuigkeiten zu Dragon Age 4

PC 360 XOne PS3 PS4

Bioware will einem aktuellen Bericht von Venturebeat zufolge während der anstehenden Game Awards 2018 über Dragon Age 4 plaudern. Allerdings bezweifelt die Website, die sich bei diesen Angaben auf Quellen aus dem Umfeld des Studios beruft, dass etwas Handfestes gezeigt wird. Vielmehr gehe es darum, den Fans zu zeigen, dass man bei Bioware nach wie vor an einem neuen Teil der Serie interessiert sei und weiterhin viel Leidenschaft für die Rollenspielserie empfinde.

Die Veröffentlichung des noch namenlosen Titels sei allerdings laut den Insidern noch mindestens drei Jahre entfernt, denn im Januar wurde die Arbeit, die Bioware für das Spiel in der Vorproduktion leistete, von Electronic Arts im Rahmen der Umstellung auf Spiele mit Live-Service verworfen, da diese nicht mehr ins neue Konzept passte. Mike Laidlaw, der Autor hinter der Serie, der ein Story-Entwurf für das Spiel vorbereitete, verließ daraufhin Bioware.

Der Großteil der Entwickler werkelt aktuell an Anthem (im gamescom-Anspielbericht). Bioware brauche dringend einen Hit und das gesamte Studio setze alles daran, Anthem erfolgreich zu starten, heißt es weiter. Aktuell fließe daher noch nicht viel Arbeit in das vierte Dragon Age hinein, allerdings möchte Bioware-Chief Casey Hudson die Arbeiten nach dem Launch von Anthem wieder fortsetzen. Der kooperative Online-Shooter soll am 22. Februar 2019 erscheinen.