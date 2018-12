TGA 2018: Weiterer Hinweis auf mögliche Vorstellung von Metroid Prime 4

Switch

Nachdem es bereits im September einen Hinweis auf eine mögliche Vorstellung von Metroid Prime 4 auf den diesjährigen Game Awards gab, liefert der YouTuber Shesez, der als Autor und Director die Webserie Boundary Break verantwortet, Gründe für weitere Spekulationen.

„Ich mache es euch mal ziemlich einfach herauszufinden, weshalb jeder Nintendo-Fan dieses Jahr die Game Awards schauen sollte“, twitterte er auf seinem Kanal und verlinkte dazu ein Video, das bereits im Juni dieses Jahres auf der E3 2018 aufgenommen wurde. In dem besagten Clip beschwert sich Geoff Keighley, Veranstalter und Host der Game Awards, amüsiert bei Reginald Fils-Aime, dem Präsident und CEO von Nintendo of America, dass der Release von Super Smash Bros. Ultimate (Preview) und die Game Awards sich zeitlich quasi überschneiden und er aus diesem Grund nichts mehr zum Ankündigen von Nintendo auf der Veranstaltung habe, woraufhin Reggie entgegnet, dass Nintendo dann eben etwas Besonderes für die Game Awards machen sollte... Der Tweet wurde wenig später auch von Keighley selbst retweetet.

Die Game Awards finden am 6. Dezember 2018 statt und werden hierzulande in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember, vom 2:30 bis 4:30 Uhr deutscher Zeit via Livestream übertragen.