Ubisoft: Club Units verfallen ab April 2019 nach zwei Jahren

Wie durch eine Mail des Ubisoft-Kundensupports auf Reddit bekannt wurde, will das Unternehmen sein System bezüglich ihrer Club Units verändern. Ab dem 1. April 2019 verfallen diese zwei Jahre nach Erwerb. Alte Club Units sind ebenso rückwirkend davon betroffen. Welche Punkte bei euch Gefahr laufen, ab dem 1. April zu verfallen, könnt ihr hier überprüfen. Bisher hat Ubisoft nicht bekannt gegeben, was der Grund für die Veränderung am Club-Unit-System ist.

Club Units werden beim Erfüllen von Achievements in Ubisoft-Games oder bei Käufen im Ubisoft Store gesammelt. Ihr könnt eure Club Units gegen diverse Ingame-Goodies wie etwa Skins oder auch gegen Spiele-Soundtracks und -Wallpaper eintauschen. Des Weiteren könnt ihr für 100 Club Units einen 20%-Gutschein für den Ubisoft Store erwerben. Dieser gilt unter anderem auch für Vorbestellungen und soll kein Verfallsdatum besitzen. Ubisoft kündigte weiterhin an, dass während des Übergangszeitraums regelmäßig neue Inhalte veröffentlicht werden sollen, welche mit Club Units erworben werden können.