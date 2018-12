TGA 2018: Kommt eine Ankündigung zu Crash Team Racing?

PS3 andere

Nach der Veröffentlichung von Crash Bandicoot N Sane Trilogy (Testnote: 8.0) könnte den Fans bald eine weitere Neuauflage aus dem Franchise rund um den anthropomorphen Beuteldachs ins Haus stehen. Auf Twitter lieferte der Playstation-Access-Channel-Manager Hollie Bennett einen Hinweis darauf, dass Activision im Zuge der anstehenden Game Awards 2018 in Los Angeles möglicherweise ein Remake des Fun-Racers Crash Team Racing ankündigen wird.

Auf ihrem Account verlinkte Bennett ein Foto, auf dem zwei Plüschwürfel in den typischen Farben von Crash Bandicoot zu sehen sind. Dazu gibt es eine kleine anonyme Notiz, auf der steht: „gleite hinein in die Game Awards am 6. Dezember 2018...“ Das „gleiten“ ist ein weiterer Hinweis auf den Protagonisten, der im Spiel seine berühmte „Slide Attack“ ausführen kann. Zusammen mit den beiden Würfeln, die man üblicherweise am Rückspiegel eines Fahrzeugs befestigt, ein ziemlich deutlicher Hinweis, wohin die Reise geht. Und damit keine Zweifel offen bleiben, wurde zeitgleich auf dem offiziellen Facebook-Account von Crash Bandicoot eine Zielflagge samt einem Bild von Crash und dem 6. Dezember 2018 als Datum veröffentlicht.

Ob es ein Remake von Crash Team Racing, oder eine Fortsetzung geben wird, ist nicht bekannt. Die hochauflösende Zielflagge könnte beides bedeuten... Die Neuauflage der Crash Bandicoot N Sane Trilogy wurde seinerzeit zuerst zeitexklusiv für die PS4 veröffentlicht. Man kann gespannt sein, ob Activision hier wieder dem gleichen Veröffentlichungsmuster folgt.