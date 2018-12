Playstation Classic: Einfacher Zugriff auf Emulator-Einstellungen

andere

Findige User des YouTube-Kanals Retro Gaming Arts haben eine simple Methode entdeckt, wie ihr bei der Playstation Classic Mini-Konsole auf die Emulator-Einstellungen zugreifen könnt. Wie es in einem kürzlich veröffentlichten Video heißt, soll bereits der Anschluss einer USB-Tastatur ausreichen. Allerdings soll der Zugriff nicht mit jeder Tastatur gelingen. Gute Erfahrungen habe man mit Eingabegeräten der beiden Hersteller Logitech und Corsair gemacht.

Ist die Tastatur erst einmal angeschlossen, lässt sich in laufenden Spielen offenbar via ESC-Taste ein Menü mit diversen Optionen aufrufen. Dort könnt ihr unter anderem eine Anzeige für die Bildwiederholungsrate einschalten, die Anzahl der Spielstände verändern und auch die Bildwiederholfrequenz erhöhen, was vor allem für die PAL-Spiele interessant sein könnte. Wie üblich warnen die Betreiber des Kanals, dass sämtliche Änderungen auf eigene Gefahr erfolgen und die Änderungen dazu führen können, dass die Konsole unbrauchbar wird: