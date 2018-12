Mechwarrior 5: Piranha Games erwägt auch eine Xbox-One-Umsetzung

PC

Bisher ist Mechwarrior 5 - Mercenaries ausschließlich für den PC bestätigt. Piranha Games kann sich aber durchaus vorstellen, die Battletech-Action-Simulation auch für die Xbox One umzusetzen. Dies gab der President und Executive Producer Russ Bullock während der Mech-Con 2018 bekannt. Während einer Frage-und-Antwort Runde mit den Fans sagte Bullock:

Es würde uns freuen Mechwarrior 5 auf der Xbox One zu sehen. Vor allem jetzt, wo Microsoft die Maus- und Tastatur-Unterstützung für die Xbox One hinzugefügt hat, scheint es die perfekte Zeit für ein Mechwarrior-Spiel auf der Plattform zu sein.

Aktuell konzentriere sich das Team allerdings voll und ganz darauf, die PC-Version zum Release im Herbst nächsten Jahres in der bestmöglichen Qualität abzuliefern, so Bullock. Diese wird nach Angaben des Studios am 10. Dezember 2019 auf den Markt kommen. Sollte Piranha Games also eine Xbox-Umsetzung beschließen, dürfte diese noch eine Weile auf sich warten lassen.