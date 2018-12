Ubisoft arbeitet offenbar an einem neuen Spiel namens „Bowmore“

Bei Ubisoft befindet sich derzeit offenbar ein Spiel mit dem Titel Bowmore in der Entwicklung. Das geht aus einem Produkteintrag im Online-Store von Media-Markt hervor. Dort wird der Titel aktuell exklusiv für die PS4 gelistet. Mehr als die Plattform ist bisher noch nicht bekannt.

Weitere Hinweise liefert das Profil der Schauspielerin Rebekah Watts bei der britischen Schauspielervereinigung mandy.com, die laut dem Eintrag kürzlich an einem Teaser-Trailer zu dem besagten Titel mitgewirkt hat. Das Profil von der Darstellerin Amber Goldfarb bei der Castingagentur Breakdown Express verrät wiederum, dass sie als Synchronsprecherin (Voice and Motion Capture) an dem Spiel arbeitete. Eine Ankündigung seitens Ubisoft lässt bisher auf sich warten. Möglicherweise wird der Titel auf den anstehenden Game Awards präsentiert.