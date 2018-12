Elite - Dangerous: Beyond: Release von Chapter Four steht kurz bevor

PC XOne PS4 MacOS

Entwickler und Publisher Frontier Developments hat heute das Release-Datum für seinen letzten großen Patch der Beyond-Season von Elite - Dangerous (im Test: Note 7,0) bekannt gegeben. Demnach könnt ihr euch die großen Neuerungen, die das Spiel auf Version 3.3 anheben, ab dem 11. Dezember 2018 auf den Live-Servern anschauen. Den dazugehörigen Ankündigungstrailer haben wir euch unter der News eingebunden.

Der Veröffentlichung ging eine vierwöchige Betaphase voraus, in der ihr alle Änderungen schon vorab testen konntet. Durch zahlreiches Feedback der Community wurden auch schon Anpassungen seitens der Entwickler umgesetzt und es soll auch nach dem Release weiter an den neuen Features gearbeitet werden. Chapter Four ist das bisher größte Update innerhalb der Beyond Season. Die größten Änderungen wird es bei der Erkundung und beim Bergbau geben. Beide Teilaspekte des Spiels bekommen neue Tools spendiert, mit denen die Ausübung nicht mehr ganz so langatmig und für den ein oder anderen deutlich spannender werden wird. So dürft ihr euch zum Beispiel beim Exploren über zwei neue Arten von Scanner freuen, mit denen auch jeweils ein kleines Minigame ins Spiel Einzug erhalten wird. Das Scannen kompletter Systeme sollte euch damit schneller und interessanter von der Hand gehen. Beim Bergbau dürft ihr mit bis zu drei neuen Abbauwerkzeugen euren Spaß haben und sogar Asteroiden wortwörtlich in Stücke reißen. Vorteil dieser brachialen Methode wird sein, dass ihr aus dem Inneren der Felsklumpen neue, sehr wertvolle Materialen schürfen dürft. Somit wird der Bergbau auch finanziell deutlich attraktiver.

Eine weitere Neuerung werdet ihr in den Squadrons finden. Hiermit wird eine Art Gildensystem ins Spiel eingeführt, wie es von der Community schon länger gewünscht wird. Ihr könnt euch so noch einfacher und schneller mit Gleichgesinnten vereinen und gemeinsam die unterschiedlichsten Tätigkeiten unternehmen. Zum Beispiel könnt ihr euch so auch besser auf Thargoiden-Jagd begeben. Denn diese Alien-Rasse wird mit dem neuen Update immer aggressiver und versucht die Kontrolle über ganze System zu erlangen. Hierzu werdet ihr einen neuen Status, die sogenannte Thargoid Incursion in manchen Systemen vorfinden, bei der ihr versuchen müsst, eine bestimmte Anzahl an Außerirdischen zu erledigen. Schafft ihr das nicht, wird das System von den Thargoiden übernommen. Das hat den Nachteil, dass die darin befindlichen Stationen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angegriffen und beschädigt werden, um dann von euch eventuell wieder aufgebaut werden zu können.

Zu guter Letzt finden auch nochmal zwei neue Schiffe den Weg ins Spiel. Die Krait Phantom und die Mamba. Die Phantom ist eine leichtere und eher auf die Erkundung ausgelegte Variante der Krait MKII. Mit der Mamba könnt ihr euch das bisher schnellste Schiff in den Hangar holen. Es spielt in einer Klasse mit der Fer De Lance und ist somit wie die Krait Phantom ein mittleres Schiff. Neben diesen größeren Änderungen und Neuerungen werdet ihr auch wieder viele kleinere Anpassungen und Bugfixes erwarten können. Die finalen Patchnotes stehen noch nicht fest.