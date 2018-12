PC XOne PS4

Auch ohne den Chef können Dennis und Christoph lange Podcasts: 36 Minute lang lassen sie in der neuesten Ausgabe die GG-Weihnachtsfeier Revue passieren und berichten von ihren Spieleerlebnissen.

Die dritte GG-Weihnachtsfeier ist vorüber – was ihr verpasst habt, wenn ihr nicht dabei gewesen seid, erfahrt ihr in der neuesten Ausgabe des Montagmorgen-Podcast. Darüber hinaus berichten Dennis und Christoph, was sie zuletzt gespielt haben und was euch in den kommenden Tagen auf GamersGlobal erwartet. Und am Schluss beantworten sie traditionell eure Userfragen.

Alle Themen in der Übersicht:

00:37 Christoph, der Esel, Dennis und der Hahn

01:17 Die GG-Weihnachtsfeier im Rückblick: Dennis und Christoph machen euch den Mund mit Gulasch- und Kuchen-Erinnerungen (auch in einer veganen Variante) wässrig, fassen die Duelle in Super Mario Party und Tetris zusammen und erinnern sich vor allem an die vielen schönen Gespräche mit den besten Usern der Welt.

09:53 Zum weiteren Spielen war kaum Zeit: Bei Dennis hat es aber für etwas Pokémon gereicht

10:24 Außerdem testet er gerade Just Cause 4 und kann schon etwas dazu erzählen

12:24 Christoph hat keine Zeit für Pokémon Lets Go – Schuld ist Diablo 3 auf der Switch

14:11 QUBE kann ihn weiterhin nicht richtig packen

15:11 Battlefield 5 im Multiplayer (zum Test) findet er hingegen top

16:40 Anders sieht es wieder beim Kriegsgeschichten-Solo-Modus (zum Test) aus

18:20 Die GG-Woche in der Vorschau: Freut euch auf die Folge 13 der Japan-Dokus zu Theme-Cafés, den Test zu Just Cause 4, eine nicht näher benannte Preview, einen Test zu Super Smash Bros. Ultimate (zur Preview) und mehr

22:22 Außerdem startet die GG-Weihnachtsaktion 2018

23:21 Crizzo startet den Userfragen-Reigen zu unseren meistgespielten Spielen

28:29 Der Marian erkundigt sich nach einem neuen User-Artikel-Wettbewerb

28:57 iYork wünscht sich eine Sonntagsfrage zum besten Spiel 2018...

30:01 ... und möchte uns das Singen verbieten

30:17 Danywilde sucht die SdK zu Resident Evil 5

31:11 Golmo fragt, ob die Spielepresse Mitschuld für Fallout 76 trägt...

32:52 ... und ob wir in Zukunft kritischer werten

34:34 paschalis möchte wissen, warum Dennis jetzt kürzere Haare hat

35:25 Bis nächste Woche

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören sowie im Folgenden via YouTube genießen (sobald die Verarbeitung abeschlossen ist).