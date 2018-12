Community-Projekt: GG-Community-Award / Weitere Planung und Termine [Upd.]

Update vom 14. Dezember

Mittlerweile wurden die Kategorien, in denen abgestimmt werden soll, final festgelegt. Wir würden uns aber über weitere Vorschläge für die zu nominierenden Spiele freuen. Die Liste der Kategorien und bislang aufgestellten Kandidaten findet ihr hier im Spoiler. Eure Vorschläge könnt ihr nach wie vor gerne in diesem Thread oder auch als Kommentar unter dieser News einbringen.

Ursprüngliche Meldung vom 5. Dezember

Vor einer Woche hatten wir um eure Teilnahme an einer Testumfrage gebeten, um das Interesse an von GG-Usern verliehenen Jahres-Awards auszuloten. Da die Resonanz relativ groß war, befinden wir uns bei diesem Projekt aktuell in der Vorschlagsphase. Es würde jedoch nicht schaden, wenn sich noch mehr User mit Nominierungen, Kategorie-Ideen und sonstigem Feedback einbringen würden. Hierfür gibt es im Forum die folgenden Threads:



Im jeweils ersten Beitrag der Kategorien- und Spiele-Threads findet ihr die Auflistung aller bisherigen Vorschläge. Selbstverständlich könnt ihr auch gerne unterhalb dieser News kommentieren, was euch so in den Sinn kommt und welche Spiele ihr in der finalen Umfrage dabei haben möchtet. Neben dem Festlegen von Kategorien und nominierten Spielen stehen noch einige andere, organisatorische Fragen im Raum, zu denen möglichst viel Feedback von euch hilfreich wäre:

Soll die Anzahl der Kategorien in der Umfrage begrenzt sein, weil das Durchführen der Umfrage sonst eventuell zu lange dauert und potentielle Teilnehmer abschrecken könnte?

Soll die Anzahl der Nominierten je Kategorie begrenzt sein oder sollen alle vorgeschlagenen Spiele auswählbar sein? Beim "Spiel des Jahres" sind zum Beispiel aktuell 26 Spiele vorgeschlagen.

Der Zeitplan sieht aktuell so aus, dass die derzeitige Vorschlagsphase noch circa bis Weihnachten laufen soll. Der Start der eigentlichen Umfrage ist dann für Silvester geplant. Auch hier gilt: Jegliches Feedback ist ausdrücklich erwünscht. Nichts ist "in Stein gemeißelt".