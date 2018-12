Über 400 redaktionelle Videos sind nur ein Aspekt unseres Outputs im zu Ende gehenden Jahr, und nur ein quantitativer. Ihr wart zufrieden mit unserer Arbeit? Das könntet ihr noch einmal extra belohnen.

Willkommen zur Weihnachtsaktion 2018! Wie viele von euch wissen, sind diese Aktionen jedes Jahr größer geworden, mit immer mehr "Spenden", aber auch Gegenleistungen. Als Blick hinter die Kulissen: Von den über 18.000 Euro der 2017er Aktion war bereits im Januar 2018 nichts mehr übrig. Denn nach Rückstellung der Mittel für die finanzierte Hardware, die Gamescom-Reportage und die „Harald-Fränkel-Offensive“ blieb gerade noch genug, um das Geschäftsjahr 2017 ohne Verlust abzuschließen. Das heißt: Die restlichen Gegenleistungen zwischen Januar und Dezember 2018 subventionierten nachträglich das Vorjahr. Es ist leicht zu sehen, wo dabei aus wirtschaftlicher Sicht das Problem liegt.

Weihnachtsaktion 2018

rund 130 Tests (überwiegend aufwändige Video-Audio-Tests samt Sprechertext)

mindestens 40 Stunden der Kritiker (ohne Uncut-Stunden)

über 410 redaktionelle Videos (Tests und SdKs inkl.)

rund 50 MoMoCa (Montagmorgen-Podcasts)

[3. Kugel] Battle of the Redis: Dennis und Christoph schlagen sich in Nidhogg um die letzten zucker- und alkoholhaltigen Überbleibsel der Weihnachtsfeier (Video).



[6. Kugel] Christoph spielt mehrere Stunden seinen Alltime-Favourite Tomb Raider und liefert euch einen launig kommentierten Video-Zusammenschnitt des Realitätschecks.



[9. Kugel] Dennis hat keine Angst vor Hotline Miami und zeigt euch (glaubt er), wie souverän er sich in diesem bockschweren Draufsicht-Metzelspiel schlägt (Video).



[12. Kugel] Geselliger Spiele-und-Tratsch-Abend mit der Redaktion, ihr sitzt sozusagen mit uns im Wohnzimmer, während wir zocken und Fragen beantworten (Twitch).



[15. Kugel] Wird das "Herz" erreicht, gibt es ein Spezial-Dankeschön von Jörg. Wie umfangreich dieser Content wird, hängt von der Summe ab. Darum verraten wir nichts näheres und sagen nur, dass Jörg nicht zum Untererfüllen von Erwartungen neigt.

Aus diesem Teufelskreis wollen wir in diesem Jahr ausbrechen und bitten euch, mit eurer Zuwendung die in den vergangenen zwölf Monaten geleistete Arbeit zu honorieren. Denn auch 2018 war die eigentliche Website GamersGlobal defizitär. Insbesondere die Anzeigenerlöse sind nochmals deutlich zurückgegangen, die in die Zehntausende gehende Fehlsumme konnten wir auch durch mehrere erfolgreiche Crowdfunding-Projekte nicht voll ausgleichen. Dennoch haben wir uns 2018 nicht lumpen lassen. Bis Jahresende werden wir das Folgende veröffentlicht haben:... und dazu zahlreiche weitere Inhalte wiesowie über, vor allem aus der Feder von Denis Michel. Dazu kommen aufwändige Aktionen wie die große Sommer-Verlosung oder die natürlich auch in diesem Jahr wieder stattfindende. Das alles stemmen wir mit einer Drei-Mann-Redaktion, unserem "Techniker" Fabian im Hintergrund und einigen ausgesuchten Autoren. Und mit eurer Hilfe, denn die vielen, vielen Inhalten im Check-, News-, Screenshot-, Galerie+, Steckbrief- und Userartikel-Bereich vergessen wir natürlich nicht. Vergesst ihr bitte nicht, dass es all diese User-Inhalte in dieser Form und an einem Ort nicht gäbe ohne GamersGlobal.Wenn ihr also etwas in den Topf werft, dann bitte für die geleistete Arbeit, nicht für zukünftige Gegenleistungen!Es gehört sich aber, dass wir euch für eure Zuwendungen etwas zurückgeben, und so haben wir auch dieses Mal einige „Dankeschöns" für euch, die wir an bestimmte Kugeln knüpfen (die Kugeln werden linear gefüllt, die 15. wird also beim 15fachen von Kugel 1 erreicht). Werden die ersten Kugeln schnell erreicht, bekommt ihr das zugehörige Dankeschön noch dieses Jahr, ansonsten im Januar 2019.Jede Spende wird zudem mit einer virtuellen Medaille und GGG belohnt (zwischen 100 für Bronze und 5000 für Violett).(leitet dann zu PayPal weiter) oder auf die-Grafik. Bei Überweisungen schreibt ihr bitte neben eurer Usernummer (siehe Ext. Link im Profil ) noch „Baum“ dazu. Alle Dankeschön-Inhalte werden frei für alle User sein.

2 Hardware-Geschenkkartons

Da es aktuell zwei nicht ganz billige Geräte gibt, die wir uns gerne anschaffen würden, die aber auch nicht essentiell wichtig sind, legen wir außerdem zwei Geschenkkartons unter den Baum. Über die obigen Icons spendet ihr auf den „Baum“ beziehungsweise die Kugeln daran. Und mit den unten folgenden könnt ihr optional stattdessen oder zusätzlich die erwähnten beiden Hardware-Anschaffungen unterstützen. So habt ihr die Wahl und müsst nicht mit einem als „Dankeschön“ gemeinten Beitrag eine von euch vielleicht nicht als sinnvoll erachtete Anschaffung mitbezahlen.Auch für die Hardware-Geschenke entsprechen dieden Medaillen, und werden die Medaillen auch von GGG begleitet (zwischen 100 für Bronze und 500 für Gold). Und auch hier könnt ihr den gewünschten Betrag auch perzahlen; schreibt dann unbedingt außer eurer Usernummer (siehe Ext. Link im Profil ) noch "blau" oder "rot" dazu. Oder "10 Baum, 10 blau, 5 rot" oder ähnliches. Hauptsache wir kapieren, wofür ihr wie viel spenden wollt.

1. (blaues) Geschenk:

Sennheiser-Funkstrecke (ca. 600 Euro)

Schon seit Jahren nutzen wir bei jeder SdK und vielen sonstigen Videos die Sennheiser ew 100-Funkstrecke, die uns in der Weihnachtsaktion 2014 finanziert wurde. Zwar ist das aktuelle Mikro schon ziemlich ausgeleiert, funktioniert aber noch. Es kommt fast jeden einzelnen Tag in der Redaktion zum Einsatz – wenn es uns nicht gerade nach Köln, Los Angeles oder Tokio begleitet.



Dummerweise ist es aber eben nur ein Funkmikro. Wenn wir also zu zweit oder dritt vor der Kamera agieren, geschieht das entweder mit kabelgebundenen Mikros – die allerdings umständlicher zu handhaben sind und anders klingen – oder indem einer von uns mit ins Mikro seines Partners brüllt. Das hat negative Auswirkungen auf die Klangqualität, zu hören etwa in Hauptmenü-Folge 9 im Segment „Highscore“. Wir wünschen uns diese Funkstrecke nebst Mikro noch mal, um im Duett besser zu klingen und auch Interviews besser aufnehmen zu können.

2. (rotes) Geschenk:

Atomos Ninja V (ca. 900 Euro mit SSD)

Erst Ende 2017 habt ihr uns mit der Finanzierung desdie schöne neue UHD-Welt geöffnet: Mit diesem Field Recorder war es uns möglich, 4K mit 60 Frames aufzunehmen, was wir seitdem fleißig taten. Zudem sind alle internen Konsolen-SdKs damit entstanden, die meisten 1080p-Konsolenvideos und auch einige PC-Videos. Softwarelösungen wie Shadow Play liefern zwar fast ebenso gute Ergebnisse, funktionieren aber nicht in allen Fällen und können die Performance beeinträchtigen.

Wann immer wir zwei Konsolenspiele gleichzeitig beackern oder ein Kollege zuhause testet, geht das Geschachere los: Wer bekommt das Inferno? Da wir immer öfter in 4K aufnehmen und auch unsere Spiele-PCs länger capturefähig bleiben würden, wünschen wir uns ein zweites Gerät. Wie es der Zufall will, hat Atomos kürzlich das Einstiegsmodell Ninja V veröffentlicht. Das ist günstiger, kleiner und leichter (was bei der Mitnahme auf Events helfen würde) und nimmt dennoch in 4K/60 auf. Im obigen ca.-Preis einferechnet ist eine neue SSD, vermutlich die Crucial MX 500 1TB, bei einem Schnäppchenpreis vielleicht auch die 2-TB-Variante.



Die Weihnachtsaktion geht bis Montag, 31.12.2018. In jedem Fall schon jetzt Danke für eure Unterstützung unserer unabhängigen, kritischen, vor allem aber immer engagierten Arbeit!