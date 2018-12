Avatar - Pandora Rising: 20th Century Fox sichert sich die Rechte

20th Century Fox hat sich kürzlich beim europäischen Patent- und Markenamt die Rechte an dem Titel Avatar - Pandora Rising gesichert, der laut der Beschreibung auch für Videospiele genutzt werden kann. Hierbei könnte es sich tatsächlich um das im Februar letzten Jahres angekündigte Spiel handeln, das aktuell in Zusammenarbeit zwischen Ubisoft, Fox Interactive und Lightstorm Entertainment auf Basis von James Camerons Film-Franchise entsteht.

Weitere Details verrät der Eintrag nicht. Der Markenschutz könnte bedeuten, dass das Projekt bereits weit fortgeschritten ist. Möglicherweise werden wir während den anstehenden Game Awards 2018 in Los Angeles eine Erstvorstellung des Titels sehen. Das Event findet am 6. Dezember statt und wird hierzulande in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember von 2:30 bis 4:30 Uhr via Livestream unter anderem auf YouTube, Facebook, Mixer und Twitch, übertragen.