Leisure Suit Larry: Al Lowe verkauft Sourcecode und Teile seines Archivs

Der Schöpfer der Leisure Suit Larry-Reihe Al Lowe verkauft Teile seines umfangreichen Archivs auf der Auktionsplattform Ebay. Dazu gehört auch der Sourcecode von Larry Laffers erstem amourösen Abenteuer Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards, das derzeit bei einem Höchstgebot von 8.601 US-Dollar (etwa 7.600 Euro) steht. Günstiger könnt ihr eine Original-Version von Dragon's Keep für 710 US-Dollar (etwa 627 Euro) für den Apple II ersteigern, das Spiel vertrieb Lowe noch ohne Publisher in Eigenproduktion unter seinem Label Sunnyside Soft. Oder eine Original-Diskette des frühen Sierra On-line Titels Softporn, das Lowe zu seiner erfolgreichen Serie inspirierte. Bei den Angeboten weist der ehemalige Entwickler darauf hin, dass mit dem Kauf nur der Code, jedoch nicht Eigentumsrechte an den Titeln erworben werden. Das die Daten auf den alten 5,25-Zoll Disketten noch intakt sind wird ebenfalls nicht garantiert.

Den Artikeltexten zu den, noch etwa acht Tage laufenden, Angeboten lässt sich auch die eine oder andere Anekdote entnehmen. So schreibt Lowe zum Quelltext des ersten Larry-Laffer-Titels, wie er zu seinem Archiv kam:

Als ich Larry 1 fertiggestellt hatte dachte ich, ich sollte ein Archiv mit allem was zum Wiederherstellen des Spiels benötigt wird aufbewahren. Also kopierte ich den gesamten Quellcode, Texte, Animationen, Hintergrundgrafiken, Musik, Soundeffekte sowie alles was ich sonst noch in die Finger bekommen konnte auf diese Disketten. Ich habe sie dann in eine Kiste gepackt (diese enthielt einmal leere Disketten, die ich gekauft hatte, um meine Spiele in der Zeit vor Sierra zu produzieren). Dann steckte ich diese gelbe Kiste in eine schwarze Aufbewahrungsbox, in der sie über 30 Jahre ungestört überstanden.

Finanzielle Gründe haben diese Verkäufe nicht. Dem Youtuber MetalJesusRocks, der Lowe anlässlich der Auktionen zu seinem Archiv besuchte, sagte Lowe "Ich bin 72 und keines meiner Kinder will diesen Müll". Das Video, in dem ihr Einblicke in Lowes Archiv erhaltet sowie Hintergrundinformationen zu den einzelnen Stücken erzählt bekommt, könnt ihr euch gleich unter diese Zeilen ansehen.