TGA 2018: Gearbox deutet Vorstellung von Borderlands 3 an

PC XOne PS4

Gearbox könnte im Zuge der Game Awards 2018 erstmals seinen kommenden Koop-Shooter Borderlands 3 offiziell der Öffentlichkeit präsentieren. Das zumindest deutete der Studioleiter Randy Pitchford persönlich kürzlich in drei kryptischen Botschaften auf Twitter an.

In seinem ersten Tweet schrieb Pitchford, dass sich auf seiner To-Do-Liste aktuell nur „drei“ Dinge befinden. Er habe jedoch auch „drei“ Meetings, die noch vor 3:00 pm stattfinden. „Will mir das Universum damit etwas mitteilen?“, so der Macher, der offenbar mit der Zahl Drei auf den dritten Ableger der Borderlands-Serie anspielt. In einem zweiten Tweet schrieb er dann:

Fun Fact: Heute ist der Tag Nummer 334 (dies ist die Anzahl der Tage, die in diesem Jahr bereits verstrichen sind). Gestern war der Tag Nummer 333. Es ist wirklich recht interessant, wie viel Bedeutung das menschliche Gehirn irgendwelchen willkürlichen Zahlensystemen und Zufällen beimisst. Die Leute werden ihren Verstand verlieren, wenn der Kalender auf das Jahr 3.000 umschlägt.

In seinem dritten und letzten Tweet deutet er dann die eigentliche Ankündigung auf einem bevorstehenden Event an: „Fühlt sich wieder wie die E3 an“, heißt es in der Nachricht.