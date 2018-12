Steam: Gratiswochenende mit Ancestors Legacy, SCS-Software-Sale & mehr

Steam lässt euch an diesem Wochenende das Mittelalter-Echtzeitstrategiespiel Ancestors Legacy kostenfrei ausprobieren. Der Download ist rund 19 GB groß und ihr könnt das Spiel bis morgen, um 22:00 Uhr (deutscher Zeit) spielen. Solltet ihr euch für den Kauf des Titels entscheiden, könnt ihr bis Montag, den 3. Dezember, um 19:00 Uhr um 50 Prozent günstiger erwerben. Eure bis dato erzielten Fortschritte werden beim Erwerb des Spiels mit übernommen.

Darüber hinaus wurde auf Steam ein Publisher-Sale von SCS Software gestartet, bei dem diverse Simulationsspiele, sowie dazugehörige Zusatzinhalte aus dem Portfolio des Unternehmens im Preis reduziert wurden. Zudem gibt es Preisnachlässe auf Old Man's Journey, They Are Billions (Early Access), Battle Brothers, Day of Infamy, Rise to Ruins (Early Access) und viele weitere Titel. Als Tagesangebot wurde Survival-Sandbox-Spiel Subsistence (Early Access) rabattiert.

Nachfolgend nur eine kleine Auswahl an Beispielrabatten aus dem Store (das komplette Angebot von Steam könnt ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):