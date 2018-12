Firewatch: Switch-Version hat einen Termin

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Schon im April dieses Jahres gab Campo Santo bekannt, dass das First-Person-Story-Adventure Firewatch (Testnote. 7.5) in diesem Jahr auch für die Switch erscheinen wird. Nun hat das Studio die Umsetzung für die Hybridkonsole auch mit einem konkreten Release-Termin bedacht. Nach Angaben des Entwicklers wird der Titel noch in diesem Monat, am 17. Dezember, als digitaler Download in Nintendos eShop erhältlich sein. Eine Retail-Version wurde nicht erwähnt.

Firewatch ist das erste Projekt des in Bellevue (Washington) ansässigen Studios. Derzeit arbeitet das Team an seinem nächsten Spiel In the Valley of Gods. Dabei handelt es sich abermals um ein Ego-Adventure, das im Zuge der Game Awards 2017 angekündigt wurde. Vielleicht werden wir nächste Woche auf den diesjährigen Game Awards mehr davon zu sehen bekommen.