Steam nimmt zukünftig weniger Provision bei starken Verkäufen

Valve hat ein paar wichtige Änderungen an seinen Steam-Vertriebsvereinbarungen vorgenommen. Wie der Betreiber der Online-Plattform heute verkündete, wird sich die Provision, die für die Veröffentlichung von Spielen auf Steam beansprucht wird, zukünftig in Fünf-Prozent-Schritten reduzieren, wenn Spiele einen bestimmten Umsatz erzielt haben.

Bisher hat Valve für jedes Spiel einen Anteil von 30 Prozent beansprucht. Zukünftig wird dieser ab 10 Millionen US-Dollar Umsatz auf 25 Prozent und ab 50 Millionen auf 20 Prozent gesenkt. Somit erhalten die Entwickler mehr Geld, wenn sich ihre Titel entsprechend verkaufen.

Die Regelung soll für alle Einnahmen ab dem 1. Oktober 2018 gelten. Dabei sind nicht nur die Verkäufe des Spiels, sondern auch Erlöse aus den Zusatzinhalten, Communitymarktgebühren, Spielerpaketen sowie Mikrotransaktionen im Spiel gemeint. „Wir hoffen, dass diese Änderung die positiven Netzwerkeffekte von Entwicklern großer Spiele belohnt und ihre Interessen stärker mit denen von Steam und der Community in Einklang bringt“, so Valve in seinem Statement.