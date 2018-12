Superman: Rocksteady dementiert Entwicklung - keine TGA-Ankündigung

Nach mehreren Gerüchten und vermeintlichen Hinweisen auf ein mögliches Superman-Spiel von Rocksteady in den vergangenen Wochen, hat sich nun der Studio-Mitgründer und Game Director Sefton Hill mit einem klaren Statement auf Twitter zu Wort gemeldet und das Ganze offiziell dementiert. Wie er klarstellte, arbeite man nicht an einem Superman-Titel und habe derzeit auch nichts, was man im Rahmen der diesjährigen Game Awards ankündigen könnte:

Ich freue mich auf die Game Awards in diesem Jahr! Wir arbeiten nach wie vor hart in unserem Entwicklungsbunker, erwartet also keine Ankündigung von Rocksteady Studios auf dem Event. Wenn unser Spiel für eine Präsentation bereit ist, werdet ihr es zuerst erfahren. Spoiler-Alarm: Es handelt sich dabei nicht um Superman.

Damit dürften sich zukünftige Spekulationen um den „Man of Steel“ aus dem Hause Rocksteady vorerst erledigt haben. Auch wenn das Studio nichts anzukündigen hat, werden die Game Awards einen Blick wert sein. Mehr als zehn Neuankündigungen soll es im Zuge des Events in Los Angeles geben, darunter auch ein neues Spiel von Obsidian Entertainment und Koei Tecmo. Zudem könnte uns eine erste Präsentation von Metroid Prime 4 von Nintendo erwarten. Darüber hinaus wird möglicherweise das neue Avengers-Spiel von Square Enix vorgestellt, das sich bereits seit einer Weile bei Crystal Dynamics und Eidos Montreal in Arbeit befindet. Darauf deutet zumindest die Anwesenheit von Joe und Anthony Russo, der beiden Regisseure von Avengers - Infinity War und des geplanten Avengers 4, auf dem Event hin.

Die Veranstaltung findet in der kommenden Woche statt und wird hierzulande in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember von 2:30 bis 4:30 Uhr (deutscher Zeit) via Livestream übertragen.