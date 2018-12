Transport Fever: Beta-Phase des Thank-You-Patches gestartet

PC Linux MacOS

Sechs Wochen nach der ersten Ankündigung des Thank-You-Patches für die Wirtschaftssimulation Transport Fever (zum Test) haben die Entwickler für diesen einen ungefähren Veröffentlichungstermin bekanntgegeben. Demnach waren die Fortschritte bei der Entwicklung so gut, dass Urban Games mit Mitte Dezember einen zwar ungenauen, aber sehr wahrscheinlichen Termin für den offiziellen Release angeben.

Weitere Details zum Umfang wurden allerdings bislang nicht preisgegeben. Bereits bekannt ist, dass passende Schienenfahrzeuge endlich rückwärts fahren können, ein Umdrehen in Stationen entfällt somit zukünftig. Zudem wird der Gleisbau um weitere Werkzeuge ergänzt, das Modding um neue Möglichkeiten erweitert, darüber hinaus sollen diverse Verbesserungen den Patch abrunden.

Wie schon in der Vergangenheit, können Interessierte den kommenden Patch jetzt schon testen, für den am gestrigen Freitag die Beta-Phase begonnen hat. Informationen darüber, wie ihr an der Testphase teilnehmen könnt, gibt es im Spiel-eigenen Wiki.