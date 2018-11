GOG.com hält zum Wochenende hin neue DRM-freie Angebote in seinem Store parat. Bis Montag, den 4. Dezember könnt ihr dort unter anderem Titel, wie Slain - Back From Hell, A Bird Story und To The Moon (im Test) günstiger erwerben. Die Rabatte reichen um bis zu 80 Prozent.

Nachfolgend einige Beispielrabatte aus dem Store (die komplette Liste mit allen Angeboten findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben):