Rollercoaster Tycoon Adventures: Ab heute für die Switch, Launch-Trailer

Die Wirtschaftssimulation Rollercoaster Tycoon Adventures ist ab heute offiziell für die Nintendo Switch erhältlich. Auf die Veröffentlichung machen Nvizzio Creations und der Publisher Atari mit einem Launch-Trailer aufmerksam. Den Clip könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Rollercoaster Tycoon Adventures wartet nach Angaben des Entwicklers mit zahlreichen Herausforderungen auf und lässt euch Themenparks in den drei verschiedenen Modi „Adventure“, „Scenario“ und „Sandbox“ errichten. Dabei stehen euch vier grundverschiedene Regionen – Gebirge, Mond, Canyon und Tropen – zur Auswahl. Sieben vollständig anpassbare Arten von Achterbahnen, vorgefertigte Pfade, Bepflanzung, Wasserwege, 120 unterschiedliche Läden sowie 50 verschiedene Farben für Karussells, Achterbahnen, Restaurants und andere Objekte sollen zahlreiche Möglichkeiten bei der Gestaltung des eigenen Traumparks bieten.

Das Spiel soll laut dem Entwickler mit einem vereinfachten Management-System aufwarten und durch die Abstimmung der verschiedenen Werkzeuge auf die Switch die bisher zugänglichste Steuerung der Spielserie bieten. Das Spiel könnt ihr dank der vollständigen Anpassung an die Konsole sowohl mit Joy-Cons als auch via Touch-Kommandos bedienen. Im Fernsehmodus wird eine Auflösung von 1080p geboten. Im Portable-Modus wird wie üblich in 720p gespielt.